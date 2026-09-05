Sahili süsleyen güzelliğin bedeli ağır: Koparmanın cezası 699 bin TL

Hatay'ın Samandağ sahilinde her yaz beyaz çiçekleriyle açan kum zambakları bu yıl da tatilcilerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan endemik bitki türünü koparanlara 699 bin 245 TL para cezası uygulanıyor.

EGE VE AKDENİZ KIYILARINDA YETİŞİYOR

Kumul alanlara uyum sağlamış olan kum zambağı, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde doğal olarak yetişiyor. Soğanlı yapısı sayesinde toprak altında besin ve enerji depolayan bitki, uzun yıllar yaşamını sürdürebiliyor ve uygun koşullarda yeniden çiçek açıyor. Uzun, dar ve etli yaprakları sahil koşullarına uyum sağladığının göstergesi.

EN BÜYÜK TEHDİT İNSAN FAALİYETLERİ

Kum zambaklarının korunması için gönüllü çalışma yürüten fen bilgisi öğretmeni Cansel Baytar, kıyı alanlarındaki insan faaliyetlerinin bitkinin varlığını tehdit ettiğini vurguluyor.

Baytar, "Vatandaşlarımızın kum zambaklarına karşı duyarlı olması gerekiyor. Onları korumanın en güzel yolu, sadece fotoğraflarını çekerek doğal ortamlarında bırakmaktır. Kesinlikle koparmamalı, soğanlarını yerinden çıkarmamalı ve bulundukları alanlara zarar vermemeliyiz" dedi.

"KOKLUYORUM AMA KESİNLİKLE KOPARMIYORUM"

Sahilde yürüyüş yapan Doğa Amuk da kum zambaklarını görmenin mutluluk verici olduğunu belirterek "Fotoğraflarını çekiyorum, kokluyorum ama kesinlikle koparmıyorum. Çünkü korunması gereken, doğal yaşam alanlarımızın önemli bir parçası olan bir bitki" diye konuştu.

(DHA)