Sahilde Rus kadını taciz eden adam gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine inceleme başlattı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Rusya'dan gelen bir kadının Fatih Cankurtaran sahilinde yürürken arkadaşına cep telefonu kamerasıyla çektirdiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

ESENLER'DE GÖZALTINA ALINDI

Görüntüde bir kişinin kadının peşinden gittiği ve sarkıntılık yaptığı görülüyor. Yapılan inceleme sonucunda görüntüdeki şüphelinin 31 yaşındaki E.K. olduğu tespit edildi. E.K. Esenler'de gözaltına alındı. (DHA)

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih'te sahilde yürüyüş yapan kadın turist, kendisine sarkıntılık yapan bir erkeği arkadaşına video çektirmişti.

Genç kadın, yaşadığı bu anları “Welcome to Türkiye” şarkısı eşliğinde sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları görüntülere tepki göstermişti.