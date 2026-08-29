Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Sahilde görev yaparken fark etti: Kurtarmak için hiç düşünmeden denize atladı

Sahilde görev yaparken fark etti: Kurtarmak için hiç düşünmeden denize atladı

Hatay İskenderun’da denizde can pazarı yaşandı. Sabah saatlerinde çırpınan yaralı leyleği fark eden belediye temizlik görevlisi Mahsun Dağ, elbiseleriyle denize atladı. Dalgaların arasından kurtarılan kuş veterinere teslim edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denize düşen yaralı bir leyleği fark eden belediye temizlik görevlisi Mahsun Dağ, hiç düşünmeden kıyafetleriyle suya girdi ve hayvanı kıyıya taşıyarak veterinere teslim etti.

Sahilde görev yaparken fark etti: Kurtarmak için hiç düşünmeden denize atladı - Resim : 1

İskenderun sahilinde sabah saatlerinde yaralı bir leyleğin denizde çırpındığı görüldü. O sırada sahilde görevli olan İskenderun Belediyesi temizlik görevlisi Mahsun Dağ, durumu öğrenir öğrenmez kıyafetlerini bile çıkarmadan beline kadar suya girdi ve leyleği kurtardı.

Sahilde görev yaparken fark etti: Kurtarmak için hiç düşünmeden denize atladı - Resim : 2

Hayvanı güvenli bir alana taşıyan Dağ, leyleği ardından tedavi edilmesi için veterinere teslim etti.

Sahilde görev yaparken fark etti: Kurtarmak için hiç düşünmeden denize atladı - Resim : 3

'HİÇ DÜŞÜNMEDEN DENİZE GİRDİM'

Yaşananları anlatan Mahsun Dağ, "Ben sahilde çalışıyordum. Yaralı leyleğin denize düştüğünü söylediler. Hiç düşünmeden denize girdim. Leyleği oradan alarak veterinere teslim ettim" dedi.

Göç yolunda yorulup bahçeye düştü: Leyla'ya 12 yaşındaki Mahmut ve arkadaşları sahip çıktıGöç yolunda yorulup bahçeye düştü: Leyla'ya 12 yaşındaki Mahmut ve arkadaşları sahip çıktı

Leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına yeniden bırakılacağı öğrenildi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hatay Hayvan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro