Sahilde görev yaparken fark etti: Kurtarmak için hiç düşünmeden denize atladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denize düşen yaralı bir leyleği fark eden belediye temizlik görevlisi Mahsun Dağ, hiç düşünmeden kıyafetleriyle suya girdi ve hayvanı kıyıya taşıyarak veterinere teslim etti.

İskenderun sahilinde sabah saatlerinde yaralı bir leyleğin denizde çırpındığı görüldü. O sırada sahilde görevli olan İskenderun Belediyesi temizlik görevlisi Mahsun Dağ, durumu öğrenir öğrenmez kıyafetlerini bile çıkarmadan beline kadar suya girdi ve leyleği kurtardı.

Hayvanı güvenli bir alana taşıyan Dağ, leyleği ardından tedavi edilmesi için veterinere teslim etti.

'HİÇ DÜŞÜNMEDEN DENİZE GİRDİM'

Yaşananları anlatan Mahsun Dağ, "Ben sahilde çalışıyordum. Yaralı leyleğin denize düştüğünü söylediler. Hiç düşünmeden denize girdim. Leyleği oradan alarak veterinere teslim ettim" dedi.

Leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına yeniden bırakılacağı öğrenildi.

(DHA)