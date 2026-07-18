Sahilde görenler hayran kalıyor ama koparan yandı: Cezası tam 699 bin lira !

Samsun'un Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yüzlerce bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bunların en nadirlerinden biri olan kum zambağı, doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle koruma altında bulunuyor.

HAREKETLI KUMDA TUTUNAN NADİR BİR TÜR

Nergisgiller familyasına ait soğanlı bir bitki olan kum zambağı genellikle yaz aylarında açıyor. Beyaz ve hoş kokulu çiçekleriyle tanınan tür, derine inen güçlü kök yapısı sayesinde hareketli kıyı kumullarında tutunabiliyor.

KOPARMANIN CEZASI 699 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, deltanın sadece kanatlı hayvanlara değil pek çok canlıya ve bitki türüne ev sahipliği yaptığını söyledi. Yılmaz, endemik türler arasındaki kum zambaklarını koparanlara 387 bin ile 699 bin lira arasında idari para cezası uygulandığını vurguladı.

Ziyaretçilerin kum zambaklarını üstü açık tur otobüsleri, akülü arabalar, bisiklet ve yaya olarak görebildiğini belirten Yılmaz, alanın farklı ulaşım araçlarıyla gezilebildiğini aktardı.

(AA)