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Halk TV Türkiye Sahilde bulduğu İHA'yı aracına yükleyip eve götürdü! Ardından ihbarda bulundu

Sahilde bulduğu İHA'yı aracına yükleyip eve götürdü! Ardından ihbarda bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan bir İHA'yı evinin bahçesine götüren vatandaşın ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İHA, güvenlik önlemleri altında inceleme için teslim alındı.

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Sahilde bulduğu İHA'yı aracına yükleyip eve götürdü! Ardından ihbarda bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahil kenarında bulunan bir insansız hava aracı (İHA), bölgede hareketli dakikalara neden oldu. Kıyıda bulduğu İHA'yı aracına yükleyip evinin bahçesine götüren bir vatandaşın ihbarı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.

SAHİLDE BULUP ARACINA YÜKLEDİ

Olay, sabah saatlerinde Karasu ilçesine bağlı Camitepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sahil kenarında gezintiye çıkan 61 yaşındaki A.Ç., kıyıda hareketsiz duran bir İHA fark etti. İHA’yı kendi arazi aracına yükleyen A.Ç., cihazı evinin bahçesine götürdü ve ardından durumu yetkililere bildirdi.

Sahilde bulduğu İHA'yı aracına yükleyip eve götürdü! Ardından ihbarda bulundu - Resim : 1

BAHÇEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbarın alınmasının ardından bölgeye hızlıca güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma Patlayıcı Madde İnceleme ve Mühimmat İmha Timi (PAMİT) ve olay yeri inceleme ekipleri, İHA’nın getirildiği bahçe ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak koridor oluşturdu.

Uzman ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından İHA, daha detaylı ve teknik bir analize tabi tutulmak üzere jandarma ekiplerince teslim alınarak götürüldü.

Sahilde bulduğu İHA'yı aracına yükleyip eve götürdü! Ardından ihbarda bulundu - Resim : 2

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sakarya Jandarma
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