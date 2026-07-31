Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımını duyurdu

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bünyesinde görevlendirilmek üzere uzman erbaş temin edileceğini Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurdu. Başvurular, belirlenen tarih aralığında e-Devlet platformu üzerinden alınacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Başvurular, 3-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti e-Devlet kapısı üzerinden "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" adresinden gerçekleştirilebilecek.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olması, en az lise mezunu bulunması ve 27 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Bu kapsamda 1 ocak 1999 ve daha sonra doğan adaylar başvuru yapabilecek. Ayrıca adayların askerlik görevini tamamlamış ya da halen yapıyor olması şartı aranıyor.

BAŞVURU KILAVUZUNA ERİŞİM

Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı kılavuza, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmî internet sitesi "www.sg.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatlice incelemeleri tavsiye ediliyor.

(AA)