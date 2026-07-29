Şahan Gökbakar da ifade verecek! Çevresini AHBAP'a bağış yapmaktan vazgeçirdiğini anlatacakmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında ünlü komedyen Şahan Gökbakar da ifadeye çağrıldı. Yurt dışında bulunan Gökbakar'ın, 20 Ağustos'ta İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şahan Gökbakar'ın yakın çevresindeki bazı kişilerin AHBAP Derneği'ne bağış yapmak istediği öne sürüldü.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Gökbakar, bağışın nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmek amacıyla çevresine, "Prosedürü öğrenelim, maddi veya ayni yardım mı (su,yemek,elbise vs) ona göre bağışı yapın." dedi.

BAĞIŞ YAPMAKTAN VAZGEÇİRDİ İDDİASI

Yapılan görüşmelerde, deprem bölgesinde bankacılık işlemlerinin sağlıklı yürütülemediği gerekçesiyle bağışların banka üzerinden değil, elden teslim edilmesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Bunun üzerine resmi ve kayıtlı bir bağış süreci işletilmediğini düşünen Gökbakar'ın, yakın çevresini bağış yapmaktan vazgeçirdiği iddia edildi.

Gökbakar'ın çevresine, "Bu dernekte işlerin sağlıklı ve kuralına uygun yürümediğini düşünüyorum. Elden bağış yapılmaz. Bağışlarınızı devlet kurumlarına ve banka yoluyla kayıtlı şekilde yapın." dediği öne sürüldü.

20 AĞUSTOS'TA İFADE VERMESİ BEKLENİYOR

Ailesiyle birlikte yurt dışında bulunduğu belirtilen Şahan Gökbakar'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ağustos'ta İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade vermesi bekleniyor.