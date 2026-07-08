Sağlık sisteminde çok şey değişecek: Bakanlık hazırladı

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı "Sağlıkta Haklar ve İletişim Yönetmeliği" taslağı, hasta ve sağlık çalışanlarının haklarına ilişkin kapsamlı değişiklikler içeriyor. Taslağın yürürlüğe girmesi halinde hasta ve çalışan hakları ilk kez aynı yönetmelik altında düzenlenecek.

SAĞLIKTA SİSTEMİNDE ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK

Türkiye gazetesinin haberine göre taslakla birlikte, hastaların tıbbi müdahalelere ilişkin rızalarının elektronik ortamda alınmasının önü açılacak. Hastalıkların tedavisinde onay süreçlerinin dijital olarak kayıt altına alınması, doğrulanması ve arşivlenmesi mümkün olacak.

Hasta ve sağlık çalışanlarının şikâyet, talep ve başvurularını dijital ortamda iletebilmesi amacıyla Hasta ve Çalışan Hakları Başvuru Sistemi (HÇHBS) kurulacak. Başvurular sistem üzerinden takip edilirken, öncelikle yerinde çözüm ve uzlaşı yöntemleri uygulanacak. Uzlaşı sağlanamayan başvurular ise ilgili komisyon ve kurullara sevk edilebilecek.

Taslakta ayrıca "önceden açıklanmış sağlık isteği" uygulamasına da yer veriliyor. Buna göre kişiler, ileride bilinç kaybı ya da sağlık kararlarını veremeyecek duruma gelmeleri ihtimaline karşı hangi tedavileri kabul edip etmeyeceklerini önceden yazılı veya dijital ortamda kayıt altına alabilecek.

Bu düzenlemenin demans hastalığı, yoğun bakımda makineye bağlı yaşam gibi kişinin karar verme yetisini kaybettiği durumlarda dikkate alınması öngörülüyor.

BAKANLIK HAZIRLADI: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA "BEYAZ YARDIM" SİSTEMİ

Taslakta sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yeni düzenlemeler de yer alıyor.

Buna göre sağlık kurumları, şiddeti önlemeye yönelik programlar hazırlamakla yükümlü olacak. Şiddet olaylarının yanı sıra, şiddetle sonuçlanmayan ancak ciddi risk oluşturan "ramak kala" vakaları da kayıt altına alınarak incelenecek.

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına psikososyal destek verilmesi zorunlu hale getirilirken, sağlık kurumları yaşanan olayların nedenlerini araştırmak ve kök neden analizi yapmakla yükümlü olacak.

Taslak kapsamında sağlık çalışanları için "Beyaz Yardım" adıyla yeni bir destek sistemi kurulacak. Bu sistem üzerinden çalışanlar şiddet olayları nedeniyle hukuki destek talebinde bulunabilecek.

Ayrıca sağlık çalışanları, fiziksel şiddet, tehdit, hakaret veya kendilerinin ya da çalışma arkadaşlarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan durumlarla karşılaşmaları halinde, belirlenen usuller çerçevesinde hizmetten çekilme talebinde bulunabilecek.