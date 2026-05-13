Sağlıkta şiddet yine gündemde: Doktora önce kafa attı, sonra bıçak çekti!
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktora kafa atıp bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı. Sağlıkta şiddetin tırmandığı bu günlerde, acil servisteki dehşet sonrası "caydırıcı adımlar ertelenmemeli" çağrıları yine yükseldi.
Diyarbakır’da bir doktorun hastası tarafından darbedilip bıçakla tehdit edilmesi, Türkiye’de son dönemde artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin korkutucu boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Dün de Hatay’da bir doktora yönelik saldırı yaşanmış, sağlıkta şiddet yeniden gündeme gelmişti.
ÖNCE KAFA ATTI, SONRA BIÇAK ÇEKTİ
Olay, 11 Mayıs akşamı Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tedavi için hastaneye başvuran Ramazan M., henüz bilinmeyen bir nedenle görevli doktorla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, doktora kafa attıktan sonra beraberinde getirdiği bıçağı çekerek çevreye dehşet saçtı.
ACİL SERVİSTE "BEYAZ KOD" ALARMI
Saldırının ardından hastane yönetimi tarafından anında acil serviste "beyaz kod" alarmı verildi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Darbe alan ve büyük korku yaşayan doktorun ise darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi olduğu bildirildi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıya maruz kalan doktorun ise yaşadığı dehşet nedeniyle bir süre görevinden izin aldığı öğrenildi.
"SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI CAYDIRICI ADIMLAR ARTIK ERTELENMEMELİDİR"
Hekimsen İl Temsilcisi Dr. Haçım Hizol, olayın ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Yaşanan şiddet olayı sonrası meslektaşımız hizmetten çekilmek zorunda kalmış, psikolojik olarak bir süre hasta bakamayacaktır. Bu durum yalnızca bir hekimin mağduriyeti değil, acil servisteki hekim açığını derinleştiren, mevcut iş yükünü artıran ve vatandaşın nitelikli sağlık hizmetine erişimini doğrudan etkileyen ciddi bir toplumsal sorundur. Bugün zaten hekime ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlarımız için sağlıkta şiddet, sağlık sistemini daha da kırılgan hale getirmektedir. Artan iş yükü; tükenmişliği, hata riskini ve sağlık hizmetinde aksaklıkları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle sağlıkta şiddete karşı sessiz kalmak, yalnızca hekime değil toplum sağlığına zarar vermektedir. Unutulmamalıdır ki hiç kimse şiddet görmek için hekim olmuyor. Sağlık çalışanlarının can güvenliğinin olmadığı bir ortamda sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetinden söz etmek mümkün değildir. Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı ve somut adımlar artık ertelenmemelidir. (DHA)