Sağlıkta şiddet yine gündemde: Doktora önce kafa attı, sonra bıçak çekti!

Diyarbakır’da bir doktorun hastası tarafından darbedilip bıçakla tehdit edilmesi, Türkiye’de son dönemde artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin korkutucu boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Dün de Hatay’da bir doktora yönelik saldırı yaşanmış, sağlıkta şiddet yeniden gündeme gelmişti.

ÖNCE KAFA ATTI, SONRA BIÇAK ÇEKTİ

Olay, 11 Mayıs akşamı Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tedavi için hastaneye başvuran Ramazan M., henüz bilinmeyen bir nedenle görevli doktorla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, doktora kafa attıktan sonra beraberinde getirdiği bıçağı çekerek çevreye dehşet saçtı.

ACİL SERVİSTE "BEYAZ KOD" ALARMI

Saldırının ardından hastane yönetimi tarafından anında acil serviste "beyaz kod" alarmı verildi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Darbe alan ve büyük korku yaşayan doktorun ise darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi olduğu bildirildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıya maruz kalan doktorun ise yaşadığı dehşet nedeniyle bir süre görevinden izin aldığı öğrenildi.

"SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI CAYDIRICI ADIMLAR ARTIK ERTELENMEMELİDİR"

Hekimsen İl Temsilcisi Dr. Haçım Hizol, olayın ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: