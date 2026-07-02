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Halk TV Türkiye Sağlık camiasını karıştıran iddia: 112'den düğün salonuna elektrik çekildi

Sağlık camiasını karıştıran iddia: 112'den düğün salonuna elektrik çekildi

Nazilli’de bir 112 Acil Sağlık İstasyonu’nda inşaat halindeki düğün salonuna elektrik çekildiği iddiası gündem oldu. İlçe ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

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Sağlık camiasını karıştıran iddia: 112'den düğün salonuna elektrik çekildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinin Dallıca Mahallesi’nde bir 112 istasyonundan inşaat halindeki bir düğün salonuna kaçak elektrik çekildiği iddiası sağlık camiasını sarstı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

İddiaya göre, 112 istasyonunda acil ambulanslarda kullanılan tibbi cihazların şarj edilmesi amacıyla kullanılan prize bağlanan bir kabloyla istasyonun arka tarafında yapımı süren bir düğün salonuna elektirik verildi. İddianın yayılmasıyla sosyal medyada da gündem olan olay, sağlık çalışanları cephesinde de tepki çekti.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Bilim ve Sağlık Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin konuya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi. İddiaların doğrulunun yapılacak teknik inceleme ve hazırlanacak raporun ardından netlik kazanması beklenirken,olayla ilgili idari sürecin de yakından takip edildiği bildirildi. İncelemelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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