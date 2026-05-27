Sağlık Bakanı bayramın ilk gününde acemi kasap bilançosunu açıkladı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde on binden fazla acemi kasabın hastanelik olduğunu açıkladı.
Kurban Bayramı'nda, her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda acemi kasap kurban kesimi sırasında kendisini yaraladı.
ACEMİ KASAP BİLANÇOSU AÇIKLANDI
Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle toplam 13 bin 513 kişinin hastaneye başvurduğunu açıklayan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."
Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13.513 kişi başvurmuştur.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 27, 2026
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi