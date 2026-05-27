Sağlık Bakanı bayramın ilk gününde acemi kasap bilançosunu açıkladı

Kurban Bayramı'nda, her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda acemi kasap kurban kesimi sırasında kendisini yaraladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bayramın ilk gününde 10 binden fazla kişinin hastanelik olduğunu duyurdu.

ACEMİ KASAP BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle toplam 13 bin 513 kişinin hastaneye başvurduğunu açıklayan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."