Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Sağlık Bakanı bayramın ilk gününde acemi kasap bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı bayramın ilk gününde acemi kasap bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde on binden fazla acemi kasabın hastanelik olduğunu açıkladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sağlık Bakanı bayramın ilk gününde acemi kasap bilançosunu açıkladı

Kurban Bayramı'nda, her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda acemi kasap kurban kesimi sırasında kendisini yaraladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bayramın ilk gününde 10 binden fazla kişinin hastanelik olduğunu duyurdu.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Sağlık Bakanı bayramın ilk gününde acemi kasap bilançosunu açıkladı - Resim : 2

ACEMİ KASAP BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle toplam 13 bin 513 kişinin hastaneye başvurduğunu açıklayan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kurban Bayramı Sağlık Bakanı Hastane
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro