Sağanak yağmurla gelen sel evi bastı: Evinden yardımlarla çıkabildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde geçen cumartesi günü etkili olan şiddetli sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve mahallede sel meydana gelirken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Selden en fazla etkilenen noktalardan biri de Özyurt Mahallesi oldu. Mahallede bulunan bir ev, sel sularının altında kalırken evde bulunan Hanife Mazı, komşularının yardımıyla kurtarıldı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Mazı, sel sularının kısa sürede evine dolduğunu belirterek, “Evimizin arka bahçesinden gelen sel suları bir anda içeriye girmeye başladı. Sular o kadar kısa sürede yükseldi ki dış kapıyı açmaya fırsatım olmadı. Kapıyı açmaya çalıştığım esnada sel suları boynuma kadar ulaştı” dedi.

Kendisini arka taraftaki bahçeye attığını söyleyen Mazı, “Hemen kendimi bahçeye geri attım. Sular terasa kadar ulaştı. Daha sonra komşularımın yardımıyla bulunduğum yerden kurtarıldım” diye konuştu.

Sel nedeniyle evindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Mazı, büyük maddi zarar yaşadığını söyledi.

Öte yandan Salihli Belediyesi ekipleri, selden etkilenen bölgelerde temizlik ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdü. Belediye Başkan Yardımcısı Selim Akbıyıkoğlu, sel mağdurlarına gerekli desteğin sağlanacağını belirtti. (DHA)