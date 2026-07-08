Sağanak ve sıcak aynı anda vuracak! Meteoroloji sarı kod verdi

Türkiye genelinde yağışlı hava ile yüksek sıcaklıklar aynı gün etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava durumu raporuna göre Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Trakya'nın bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, batı ve güneydoğudaki birçok ilde hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyredecek.

SAĞANAK VE SICAK AYNI ANDA VURACAK!

Meteoroloji'nin tahminine göre; Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri civarında seyrederken, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında kalacak.

Buna karşın birçok ilde termometreler 30 derecenin üzerine çıkacak. Günün en yüksek sıcaklıklarının görüleceği iller ise şöyle:

Şanlıurfa: 39 derece

Denizli: 36 derece

Diyarbakır: 36 derece

Manisa: 35 derece

Mardin: 35 derece

Siirt: 35 derece

İzmir: 34 derece

Muğla: 34 derece

Malatya: 33 derece

Çanakkale: 33 derece

Antalya: 33 derece

Bursa: 32 derece

Kırklareli: 32 derece

Adana: 31 derece

Amasya: 31 derece

Ankara: 30 derece

Hatay: 30 derece

Eskişehir: 30 derece

Çankırı: 30 derece

İstanbul: 30 derece

Kastamonu: 30 derece

METEOROLOJİ SARI KOD VERDİ

9 il sağanak yağış etkisi altına girerken Meteoroloji 4 il için sarı kod verdi. Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde sağanak yağışın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, bu dört il için sarı kodlu uyarı yayımlarken; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji ayrıca denizlerde fırtına beklenmediğini bildirirken, rüzgarın yurt genelinde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini tahmin ediyor.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (K. Maraş hariç) ile Antalya’nın batı ve doğu iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van, Ağrı, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 35°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 35°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu ile öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ’ın Karadeniz’e kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyi 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıkları 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.