Sağanak Marmara'yı esir aldı: BUDO'nun 12 seferi iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) peş peşe yaptığı uyarıların ardından Marmara Bölgesi'nde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.

Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da vurdu; Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'NUN 12 SEFERİ İPTAL EDİLDİ

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre gün içinde yapılması planlanan;

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Akşam saatlerinde yapılması öngörülen 16.00 ve 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ile 16.30 ve 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi. (DHA)