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Halk TV Türkiye Sağanak Marmara'yı esir aldı: BUDO'nun 12 seferi iptal edildi

Sağanak Marmara'yı esir aldı: BUDO'nun 12 seferi iptal edildi

Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin 12 seferi iptal edildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) peş peşe yaptığı uyarıların ardından Marmara Bölgesi'nde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.

Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da vurdu; Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu.

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BUDO'NUN 12 SEFERİ İPTAL EDİLDİ

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre gün içinde yapılması planlanan;

  • 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
  • 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
  • 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),
  • 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
  • 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

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Akşam saatlerinde yapılması öngörülen 16.00 ve 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ile 16.30 ve 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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