Sağanak Marmara'yı esir aldı: BUDO'nun 12 seferi iptal edildi
Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin 12 seferi iptal edildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) peş peşe yaptığı uyarıların ardından Marmara Bölgesi'nde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.
Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da vurdu; Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu.
BUDO'NUN 12 SEFERİ İPTAL EDİLDİ
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre gün içinde yapılması planlanan;
- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
- 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),
13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Akşam saatlerinde yapılması öngörülen 16.00 ve 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ile 16.30 ve 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi