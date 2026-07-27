Sağanak dindi kepçeler girdi: Sahile temizlik başladı

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent Mahallesi'nde iki gün boyunca etkili olan sağanak yağış, bölgedeki derelerin debisinin yükselmesine neden oldu. Şiddetli yağışın ardından derelerin sürüklediği toprak, balçık ve çok sayıda odun parçası Karadeniz'e ulaştı. Çamurlu suların denize karışmasıyla birlikte kıyı şeridinde belirgin bir renk değişimi yaşandı ve Karadeniz'in suyu kahverengiye dönüştü.

İŞ MAKİNELERİYLE TEMİZLİK MESAİSİ

Yağışın dinmesiyle birlikte Güzelkent sahilini boydan boya kaplayan odun parçaları ve balçık yığınları Güzelkent Muhtarlığı'nın girişimiyle başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında iş makineleri sahile indi. Kepçeler yardımıyla toplanan balçık, toprak ve odun parçaları, traktörlere yüklenerek önceden belirlenen döküm alanlarına taşındı.

VATANDAŞLAR ODUNLARI EVLERİNE GÖTÜRDÜ

Ekiplerin sahilde yürüttüğü temizlik mesaisi sürerken kıyı şeridinde derelerin denize sürüklediği ve dalgaların yeniden sahile attığı odun parçalarını bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla toplayarak evlerine götürdü. (AA)