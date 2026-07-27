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Halk TV Türkiye Sağanak dindi kepçeler girdi: Sahile temizlik başladı

Sağanak dindi kepçeler girdi: Sahile temizlik başladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamur ve balçıkla kahverengiye dönen sahilde temizlik çalışması başlatıldı. Oluşan kirliliğin ardından iş makineleri bölgeye girdi.

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Sağanak dindi kepçeler girdi: Sahile temizlik başladı
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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent Mahallesi'nde iki gün boyunca etkili olan sağanak yağış, bölgedeki derelerin debisinin yükselmesine neden oldu. Şiddetli yağışın ardından derelerin sürüklediği toprak, balçık ve çok sayıda odun parçası Karadeniz'e ulaştı. Çamurlu suların denize karışmasıyla birlikte kıyı şeridinde belirgin bir renk değişimi yaşandı ve Karadeniz'in suyu kahverengiye dönüştü.

Sağanak dindi kepçeler girdi: Sahile temizlik başladı - Resim : 1

İŞ MAKİNELERİYLE TEMİZLİK MESAİSİ

Yağışın dinmesiyle birlikte Güzelkent sahilini boydan boya kaplayan odun parçaları ve balçık yığınları Güzelkent Muhtarlığı'nın girişimiyle başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında iş makineleri sahile indi. Kepçeler yardımıyla toplanan balçık, toprak ve odun parçaları, traktörlere yüklenerek önceden belirlenen döküm alanlarına taşındı.

Sağanak dindi kepçeler girdi: Sahile temizlik başladı - Resim : 2

VATANDAŞLAR ODUNLARI EVLERİNE GÖTÜRDÜ

Ekiplerin sahilde yürüttüğü temizlik mesaisi sürerken kıyı şeridinde derelerin denize sürüklediği ve dalgaların yeniden sahile attığı odun parçalarını bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla toplayarak evlerine götürdü. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sinop Karadeniz Dere
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