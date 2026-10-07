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Halk TV Türkiye Sağanak bir anda bastırdı: Araçlar hasar gördü sokaklar göle döndü

Sağanak bir anda bastırdı: Araçlar hasar gördü sokaklar göle döndü

Adıyaman'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerinde ise su baskınının oluştuğu öğrenildi.

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Sağanak bir anda bastırdı: Araçlar hasar gördü sokaklar göle döndü
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Adıyaman'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanağın aniden etkisini artırması sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanak bir anda bastırdı: Araçlar hasar gördü sokaklar göle döndü - Resim : 1

Meteoroloji uyarmıştı... Diyarbakır'da sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndüMeteoroloji uyarmıştı... Diyarbakır'da sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yer yer çökmelerin oluştuğu Çevre Yolu'nda ise araçların hasar gördüğü görüldü. Ayrıca bazı ev ve iş yerlerinde ise su baskınının oluştuğu öğrenildi.

KARS'TA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanak bir anda bastırdı: Araçlar hasar gördü sokaklar göle döndü - Resim : 3

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, bazı evlerin önünde rögarlar tıkandığı için göletler oluştu. Sürücüler yollardaki su birikintileri nedeniyle kontrollü şekilde ilerledi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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