Sağanak bir anda bastırdı: Araçlar hasar gördü sokaklar göle döndü

Adıyaman'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanağın aniden etkisini artırması sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yer yer çökmelerin oluştuğu Çevre Yolu'nda ise araçların hasar gördüğü görüldü. Ayrıca bazı ev ve iş yerlerinde ise su baskınının oluştuğu öğrenildi.

Adıyaman'da sağanak!



Aniden bastıran yağış nedeniyle caddeler göle döndü, Çevre Yolu'nda çökmeler meydana geldi.



Bazı ev ve iş yerlerini su basarken araçlarda hasar oluştu. pic.twitter.com/kslRkHMxro — Halk TV (@halktvcomtr) October 7, 2026

KARS'TA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, bazı evlerin önünde rögarlar tıkandığı için göletler oluştu. Sürücüler yollardaki su birikintileri nedeniyle kontrollü şekilde ilerledi. (AA)