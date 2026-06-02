Şafak sökünce tarlalara koşuyorlar: Küreklerle çamur havuzları oluşturup imece usulü ekiyorlar

Bitlis merkeze 23 kilometre uzaklıktaki Çeltikli köyünde pirinç ekim sezonu başladı. Köylüler sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek küreklerle çamur havuzları oluşturuyor ve tohumları imece usulüyle toprakla buluşturuyor. Ekimden hasada kadar tüm süreç insan gücüyle yürütülüyor.

100 DÖNÜMDEN 200 TON PİRİNÇ

Köy muhtarı Ömer Kırşen, asırlardır sürdürdükleri geleneği anlattı. Kırşen, yaklaşık 100 dönüm araziden her yıl 150 ile 200 ton arasında pirinç elde ettiklerini belirtti.

"Sabah erken saatlerde traktörlerin tarlayı sürmesiyle çalışmalara başlıyoruz. Köylülerle toplanarak imece usulüyle tarlalarda ekim yapmaya çalışıyoruz. Geç saatlere kadar ekim yapıyoruz."

DİYABET HASTALARININ DA TERCİHİ

Çeltikli köyünde yetiştirilen pirincin nişasta oranı oldukça düşük. Bu özellik pirinci diyabet hastaları için de uygun hale getiriyor. Kırşen, özel sipariş üzerine pirinci Türkiye'nin çeşitli illerine gönderdiklerini söyledi.

HASAT DÖRT AY SONRA

Köy sakinlerinden Faysal Kın, ekim sürecini şöyle özetledi.

"Çamurdan yaptığımız kanallara tohumları atıyoruz. 4 ay sonra hasat yapıyoruz. Harmandan sonra rüzgarda savurduğumuz ve bir süre kuruttuğumuz pirinçleri fabrikada öğüterek satışa sunuyoruz."

Ekim ayında başlayan hasadın ardından pirincin bir kısmı köylülerin kendi ihtiyacına ayrılıyor, geri kalanı satışa çıkarılıyor.

(AA)