Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında iddianame: İstenen cezalar belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında iş insanı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık, iki şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Soruşturma dosyasına göre süreç, 18 Aralık 2025 tarihinde "Kanarya" kod adlı gizli tanığın verdiği ifadeler üzerine başlatıldı. İlk aşamada Ela Rümeysa Cebeci hakkında işlem yapılırken, soruşturmanın ilerleyen safhasında Cebeci'nin cep telefonunda Sadettin Saran ile yaptığı ve uyuşturucu madde kullanımı, temini ile kenevir yetiştirilmesine ilişkin olduğu değerlendirilen çok sayıda mesajlaşmaya ulaşıldı. Bunun üzerine soruşturma genişletildi.

Soruşturma kapsamında Cebeci'nin iki kez gözaltına alındığı, ikinci gözaltının ardından tutuklandığı ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak birden fazla ifade verdiği belirtildi. Yaklaşık dört ay tutuklu kalan Cebeci daha sonra tahliye edildi. Sadettin Saran ise gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabah'taki habere göre dosyada iki isim arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları da delil olarak gösterildi. İddianamede, mesaj içeriklerinin yalnızca uyuşturucu kullanımına değil, aynı zamanda madde teminine yönelik iradeyi de ortaya koyduğu ileri sürüldü.

10 YIL HAPİS İSTENDİ

İddianamenin dikkat çeken bölümlerinden biri de Adli Tıp Kurumu raporları oldu. Raporlarda Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci'nin yapılan analizlerinde kokain sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede iki isim hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.