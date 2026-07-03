Sadece 2 günde 4,5 milyon TL dağıtıldı! Makinelerin önünde metrelerce kuyruk var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sıfır Atık hareketi kapsamında hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde resmen kullanıma açıldı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar DOA makinelerine akın etti.

SADECE 2 GÜNDE 4,5 MİLYON AMBALAJ TOPLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DOA makineleriyle sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandığını ve vatandaşlara 4,5 milyon TL kazandırıldığını açıkladı.

Sistemin devreye girmesiyle birlikte DOA makinelerinin önünde adeta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar ellerinde biriktirdikleri pet şişe, cam ve alüminyum ambalajlarla geri dönüşüm noktalarına akın etti.

Kurum, sisteme kayıtlı üye sayısının ise şimdiden 1 milyonun üzerine çıktığını ifade etti.

BİR GÜNDE 1,5 MİLYONDAN FAZLA AMBALAJ!

Uygulamanın ilk anından itibaren sokaklarda tam bir seferberlik havası hakim oldu. Çöpe gitmekten kurtarılan ambalajlar için makinelerin önünde dakikalarca bekleyen vatandaşlar, hem çevreye katkıda bulundu hem de ev ekonomilerine destek sağladı.

Açıklanan verilere göre, sistemin yoğunlaştığı anlarda bir günde 1,5 milyondan fazla ambalaj DOA makineleri aracılığıyla geri dönüşüme kazandırıldı.

ŞİŞE BAŞINA 1 TL

Sistemin işleyişi oldukça basit ve kazançlı. Vatandaşlar evlerinde, iş yerlerinde biriktirdikleri şişeleri çöpe atmak yerine bu makinelere bırakıyor ve şişe başına 1 lira kazanıyor.

Bakan Murat Kurum'un gelecek hedeflerine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Uygulama 81 ilimizde çok yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Tüm sistem tam kapasiteyle oturduğunda, yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı ve böylece Türkiye ekonomisine yıllık 30 milyar TL kazanç sağlamayı hedefliyoruz." (DHA)