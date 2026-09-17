'Sade düğün' öğüdü veren Ali Erbaş’ın kızına iki kentte iki düğün

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ali Erbaş'ın başkanı olduğu 13 Haziran 2025 tarihinde yayımladığı ve o dönemde "Düğün Yapmanın da Bir Âdâbı Vardır" başlıklı hutbede, düğünlerde gösteriş ve israftan kaçınılması istenmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Erbaş’ın en küçük kızı Bihter Serra Erbaş’ın düğünü ise iki kentte düzenlendi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu Bihter Serra Erbaş, Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Saim Demirci’nin oğlu Abdullah Azzam Demirci ile hayatını birleştirdi.

İLK DÜĞÜN SAKARYA’DA, İKİNCİSİ İSTANBUL’DA

Çiftin ilk düğünü Sakarya’daki Bahçesaray Düğün Salonu’nda yapıldı. Törene Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, eski milletvekilleri Şevki Yılmaz ve Recep Yıldırım, belediye başkanları, ilahiyat fakültesi dekanları, akademisyenler, müftüler ve din görevlileri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Ali Erbaş dua etti ve tebrikleri kabul etti.

İKİNCİSİ 5 YILDIZLI OTELDE

İkinci düğün ise İstanbul Şişli’de bulunan Grand Cevahir Hotel & Convention Center’da düzenlendi. Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı kongre oteli olarak tanıtılan tesiste, 2 bin 500 metrekarelik balo salonu bulunuyor.

NİKAHI ERBAŞ’IN DAMADI KIYDI

Bihter Serra Erbaş ile Abdullah Azzam Demirci’nin nikahını, Ali Erbaş’ın damadı Muhammed Likoğlu kıydı. Likoğlu, gerekli görev süresini tamamlamadan Beykoz Müftülüğüne atandığı iddiasıyla daha önce gündeme gelmişti.

ÜÇÜNCÜ KIZI İÇİN DE İKİ DÜĞÜN YAPMIŞTI

Ali Erbaş’ın üçüncü kızı Şeyda Nur Erbaş Küçük için de 2019 yılında Ankara ve Sakarya’da iki ayrı düğün düzenlenmişti. Ankara’daki tören Bilkent Otel’de yapılmıştı.