Sabrın sonu selamet oldu: İlk ürünü almak için tam 11 yıl beklediler!

Muğla'da dikilen sakız ağaçları 11 yılın ardından ilk ürünlerini vermeye başladı. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında kurulan bahçelerde hasat heyecanı yaşanıyor.

Morfolojik yapısı nedeniyle son derece yavaş büyüyen sakız bitkisi, hasat olgunluğuna ulaşması için uzun yıllar bekletiliyor. 2015 yılında toprakla buluşan fidanlar ancak bu yıl hasat aşamasına geldi. Üreticiler 11 yıllık emeklerinin karşılığını almaya başladı.

Muğla genelinde bugüne kadar yaklaşık 100 dekar alanda sakız üretimi gerçekleştirildi. Kavaklıdere ve Yatağan dışındaki tüm ilçelerde üretim sürüyor. Dekar başına yaklaşık 50 bitki dikilen bahçelerde ağaç başına 250 gram ile 1 kilogram arasında reçine elde ediliyor.

İTHALATA BAĞIMLILIK AZALACAK

Sakız reçinesi gıda ve gastronomi sektörünün yanı sıra kozmetik ve çeşitli sanayi dallarında yoğun şekilde kullanılıyor. Ancak Türkiye'de yeterli miktarda üretim yapılamadığı için iç talebin büyük bölümü ithalatla karşılanıyor. Muğla'daki çalışmalar bu bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

MUĞLA'NIN SAKIZ HARİTASI ÇIKARILIYOR

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Güney Ege Kalkınma Ajansı işbirliğinde Muğla'nın sakız envanterinin çıkarılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma da yürütülüyor. Farklı bölgelerdeki ağaçlardan alınan yaprak ve sakız numuneleri laboratuvarda analiz ediliyor, sonuçlar diğer bölgelerin örnekleriyle karşılaştırılıyor.

Envanter çalışmasının tamamlanmasının ardından düzenlenecek çalıştayla üretim alanlarının genişletilmesine yönelik bir yol haritası oluşturulacak. Elde edilen verilerin kitap haline getirilerek üreticilerin ve sektörün hizmetine sunulması da planlanıyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, kenti Türkiye'nin önemli sakız üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.

(AA)