Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki su fiyatı sosyal medyayı salladı! Bu kadarı da olmaz

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir pet şişe suyun 380 TL’ye satıldığı ortaya çıktı. Fiyat, etiket fotoğrafını paylaşan yolcuların ve sosyal medyanın tepkisini çekti.

ALMANYA'DAKİ FİYATIN 6 KATINDAN FAZLA

Zürich Havalimanı'ndan paylaşılan market görüntülerinde su fiyatının 1 Euro olduğu kayda geçti. Güncel kurlara da bakılırsa Almanya'da aynı suyun 56 Türk Lirası fiyatına satıldığı anlamına gelir.

Hesaplamalara göre fiyat farkı yaklaşık olarak 6 katından fazla oldu.

“FIRSATÇILIK” TEPKİSİ

Vatandaşlar, temel ihtiyaçlardan biri olan suyun bu seviyede bir fiyata satılmasını “fırsatçılık” olarak nitelendirdi.

Fahiş fiyat iddiasının sosyal medyada gündem olmasının ardından havalimanlarındaki marketlere ve restoranlara fiyat denetimi ya da düzenlemesi yeniden gündem oldu.