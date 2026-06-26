Sabahın ilk ışıklarıyla hasada başlıyorlar: Ürün bol, kalite zirvede ama masraflar çiftçiyi yakıyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine özgü, coğrafi işaret tescilli dalbastı kirazında hasat devam ediyor. Geçen yılın zirai donu üretimi sıfırlamıştı. Bu sezon ağaçlar bol meyve tuttu ve bölgedeki yaklaşık 4 bin 450 çiftçi yüksek verimle nefes aldı.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, ilçede 2 bin 800 dönümlük alanda dalbastı kirazı yetiştirildiğini ve bu sezonun kalite açısından da son derece iyi geçtiğini söyledi.

Solmaz, "Çiftçi arkadaşlar ve işçilerle şu anda kiraz hasadını yapmaktayız. Kalite ve kalibremiz çok iyi, kirazımızın aroması da çok güzel. Bu sene Allah verdi, rekoltemiz çok iyi. Ağaçlarımız iyi meyve tuttu. Bundan dolayı çiftçilerimizin yüzü gülüyor" dedi.

KALINTISIZ ÜRETİM AVRUPA KAPISINI AÇIYOR

Dalbastı kirazı yalnızca iç piyasada değil, uluslararası pazarda da alıcı buluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önerdiği ilaçlama programına uygun üretim yapılması sayesinde üründe kalıntı bulunmuyor. Bu avantaj ihracatta belirleyici rol oynuyor.

Solmaz, ihracatçıların bölgedeki bahçeleri bizzat gezerek alım yaptığını belirterek kirazın İngiltere, Almanya, İtalya ve Arap ülkelerine gönderildiğini aktardı.

DEPREM GÖÇLERİ HASADI ZORLAŞTIRIYOR

Yüksek rekoltenin gölgesinde ciddi bir maliyet sorunu oluştu. Kahramanmaraş merkezli depremlerle Yeşilyurt'ta yaklaşık 2 bin ev yıkılmış, deneyimli tarım işçisi olan aileler ilçeden ayrılmıştı. Solmaz, dışarıdan gelen işçilerin kiraz toplamayı bilmediğine dikkat çekti.

Solmaz, "Malatya merkezden gelen bazı kişiler kiraz işçiliğini bilmiyor. Rastgele ve sapsız topluyorlar. Sapsız toplanan kirazın raf ömrü 6-7 saate kadar düşüyor. Bu nedenle dışarıdan gelen işçilere toplatamıyoruz, Yeşilyurt'un işçileriyle çalışmak zorunda kalıyoruz. Ancak onların da sayısı az olduğu için maliyetimiz yükseliyor. Kirazda yevmiye 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Yeme içme ve nakliye dahil günlük maliyet 3 bin lirayı buluyor" diye konuştu.

ÜRÜNÜN BOLLUĞU ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

12 dönümlük bahçesinde yaklaşık 300 ağaçla üretim yapan kiraz üreticisi Metin Şalvarcı, günde 10 işçi çalıştırdığını söyledi. Ürünlerini İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlere sipariş usulüyle gönderen Şalvarcı, "Ürünün bolluğundan dolayı çiftçinin yüzü güldü" dedi.

Hasatta çalışan Tolga Bozgül ise sabah 06.00'da başlayıp 17.00'ye kadar süren mesaisinde günlük 2 bin 500 lira yevmiye aldığını ve işinden memnun olduğunu anlattı.

Solmaz, üreticinin verimden memnuniyet duyduğunu ancak artan maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle satış tarafında beklentilerin karşılanamadığını vurguladı.

(AA)