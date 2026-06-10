Sabahat Akkiraz'dan "Butlancılar" çıkışı: "Geldiğiniz gibi gideceksiniz"
Eski CHP milletvekili Sabahat Akkiraz, parti içindeki genel başkanlık düğümüne yönelik sessizliğini bozdu. Akkiraz, Atatürk'ün tarihi sözüne atıfta bulunarak "Geldiğiniz gibi gideceksiniz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi içindeki "Mutlak Butlan" tartışmaları ve genel başkanlık düğümü, partiye yakınlığıyla bilinen isimlerin sert eleştirileriyle yeni bir boyuta taşındı.
"SÖMÜRGE VALİSİ AĞZIYLA KONUŞARAK CHP YÖNETİLMEZ"
Sosyal medya platformu üzerinden genel başkanlık iddiasını sürdüren Kılıçdaroğluna yönelik bir paylaşımda bulunan Akkiraz, kullanılan siyasi dili "emperyalist" unsurlarla özdeşleştirdi. Sanatçı, tepkisini şu çarpıcı ifadelerle dile getirdi:
"Sömürge valisi emperyalist ağzıyla konuşarak chp yönetilmez!"
Akkiraz’ın bu çıkışı, mutlak butlan kararına dayanarak hareket eden Kılıçdaroğlu cephesinin parti içi muhalefete ve mevcut dengelere karşı sistem eleştirisi olarak yorumlandı. Sabahat Akkiraz, Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi "Geldikleri gibi giderler" sözüne atıfta bulundu.
"Butlancılar; geldiğiniz gibi gideceksiniz."