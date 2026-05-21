Saat verildi! İstanbul'da sağanak şiddetini artıracak: Aralıksız yağacak

İstanbul'da sağanak yağış etkili olmayı sürdürürken AKOM'dan kritik saat verildi. Yapılan açıklamaya göre sağanak akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıracak; Cuma günü öğle saatlerine kadar aralıksız yağacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakentte etkili olan yağışlı havaya ilişkin güncel raporunu yayımladı.

Gün boyu aralıklarla süren sağanağın bu geceden itibaren şiddetini artıracağı uyarısında bulunan uzmanlar, vatandaşların yarın öğle saatlerine kadar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi.

AKOM tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde aralıklarla süren yerel sağanak geçişleri gece yarısına doğru kuvvetlenecek. Yetkililer, yağışların bugün saat 23.00 itibarıyla etkisini artıracağını duyurdu.

Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte rüzgarın Karayel ve Yıldız yönlerinden saatte 35 kilometre hıza kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Perşembe günü boyunca sıcaklıkların 19 derece civarında seyredeceği kentte, nem oranının ise yüzde 95 seviyelerine kadar çıkması bekleniyor.

Haftalık tahmin raporundaki verilere göre, bu gece başlayacak kuvvetli sistem Cuma günü öğle saatlerine kadar aralıksız devam edecek.

22 Mayıs Cuma günü en yüksek yağış beklenen gün olurken sıcaklık en yüksek 20 derece olacak. Yağışlı havanın Cumartesi günü kısa bir mola vermesi öngörülse de, Pazar ve Pazartesi günleri İstanbul yeniden gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek.

Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin altında kalacağı, Salı gününden itibaren ise yerel yağışlarla birlikte parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı açıklandı.

Yetkililer, özellikle gece başlayacak şiddetli sağanak anında yaşanabilecek sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
