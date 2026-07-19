Saadet Partisi 'NATO'ya hayır' pankartına kesilen cezaya karşı dava açıyor

Saadet Partisi, Karabük il binasına asılan "NATO’ya Hayır" pankartı nedeniyle uygulanan 3 bin 705 liralık idari para cezasının iptali talebiyle dava açacağını açıkladı. Hem pankartın indirilmesi yönündeki resmi tebligata hem de kesilen para cezasına karşı yasal itiraz yollarına başvurulacağını kaydeden Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Başkanı İbrahim Yıldız, valiliklerin ve kolluk kuvvetlerinin AYM kararlarını görmezden gelen bu tutumuna karşı gerekli hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini bildirdi.

NATO ZİRVESİ SIRASINDA VALİLİK TALİMATIYLA CEZA KESİLDİ

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi sırasında partinin il binalarına "NATO’ya Hayır" pankartları asıldığı ifade edildi. Pankartın asılmasının ardından Karabük Valiliği’nin talimatı geldi ve partiye Kabahatler Kanunu’na aykırı davranıldığı iddiasıyla emniyet birimleri tarafından 3 bin 705 lira para cezası uygulandı.

"VALİLİK VE EMNİYETİN HAMLESİ ANAYASA İLE AÇIKÇA ÇELİŞİYOR"

Parti binasına asılan pankarta yönelik cezai işlem uygulanmasının ardından Saadet Partisi, resmi makamların bu adımının hukuki zeminini şu ifadelerle eleştirdi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını hatırlattı:

"Valilik ve emniyet birimlerinin bu hamlesi, siyasi partilerin faaliyet serbestisini ve ifade özgürlüğünü güvence altına alan yasal düzenlemelerle açıkça çelişiyor. Anayasa’nın 26. maddesinde yer alan 'düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti' kapsamında, siyasi partilerin kendi mülklerine ve il binalarına astıkları siyasi pankartlarla ilgili Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) daha önce verdiği net hak ihlali ve emsal kararları bulunuyor."

CEZA ÖNCESİ PANKARTIN AKP’LİLER TARAFINDAN İNDİRİLDİĞİ İDDİASI

Karabük'teki binada yaşanan olayda resmi ceza işleminden önce fiili bir durumun da gerçekleştiği aktarıldı. NATO Zirvesi öncesinde binaya asılan pankartın, resmi makamların tebligat ve ceza sürecinden önce, Saadet Partisi ile aynı binada bulunan AKP İl Başkanlığı'ndan olduğu öne sürülen kişiler tarafından aşağı indirildiği iddia edildi. (ANKA)