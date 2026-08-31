Rüzgar uçurdu, sürücü fark edemedi: Otomobil çukura düştü!

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında dikkat çeken bir kaza yaşandı. Doğal gaz hattı döşenmesi amacıyla açılan çukura, seyir halindeki bir otomobil düştü. Yaşanan bu olayda sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta hasar meydana geldi.

RÜZGAR NEDENİYLE DUBALAR UÇTU

Kaza, İslahiye ilçesine bağlı Göltepe Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Bölgede bir doğal gaz firması tarafından boru hattı çalışması başlatılmıştı. Çalışmalar kapsamında yol güvenliğini sağlamak için çukurun çevresine yerleştirilen dubalar, rüzgar nedeniyle yerinden çıkarak uçtu.

OTOMOBİL AÇIK ÇUKURA DÜŞTÜ

Uyarı işaretlerinin kalmaması üzerine, ismi öğrenilemeyen bir sürücünün yönetimindeki 26 AGG 318 plakalı otomobil, sokaktan geçtiği sırada açık bırakılan çukura düştü. Kazanın ardından araçta maddi hasar oluştu. Sürücü ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. (DHA)