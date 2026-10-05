Rüzgar durdu ağlar doldu: Kasa kasa yüklediler İstanbul'a gönderdiler

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün kuvvetli rüzgar nedeniyle Akçakoca Limanı'ndan çıkamayan balıkçılar, rüzgarın şiddetini azaltmasının ardından denize açıldı.

Balıkçılar 1 günlük aranın ardından avladıkları çok sayıda palamutu teknelerine çekerek kasalara istifledi.

KASA KASA YÜKLEDİLER İSTANBUL'A GÖNDERDİLER

Gırgır tekneleriyle sırayla limana giren balıkçılar, kasalarca palamudu burada bekleyen araçlara yükleyerek çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderdi.

TRABZON'DA DA BALIKÇI TEZGAHLARINDA PALAMUT İLGİ GÖRÜYOR

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında satışa sunulan palamut, 100 ila 150 arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında palamudun yanı sıra hamsi 200, somon 350, levrek ve çupra ise kilogramı 500 liradan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, genellikle av sezonunun başlamasıyla görülen palumudun bu yıl bol miktarda avlandığını söyledi.

Tezgahları adeta palamutun süslediğini belirten Örseloğlu, "Bu sene istavrit, lüfer ve çinekopta biraz sıkıntı yaşanıyor. İnşallah bunun akabinde onlar da olacak. Umduğumuz sene bu sene diyelim. Bol ve bereketli bir sezon bizi bekliyor." ifadesini kullandı. (AA)