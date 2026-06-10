Rusya'da Roblox yeniden açıldı

Rusya'da, Roblox'a getirilen erişim engelinin kaldırıldığı resmen açıklandı. Platform, Rus mevzuatının kullanıcı güvenliği ile ilgili tüm şartlarını yerine getirmesinin ardından yeniden tüm ülkede kullanıma sunuldu.

RUS KANUNLARINA UYUM SAĞLANDI

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Roblox’un kullanıcı güvenliğinin sağlanmasına yönelik Rus mevzuatının tüm gerekliliklerini eksiksiz şekilde yerine getirdiği belirtildi.

Bakanlık, yapılan bu düzenlemelerin ardından “Çevrim içi oyun servisi Roblox, Rusya’nın tamamında yeniden erişime açıldı” ifadesiyle platformun tekrar faaliyete geçtiğini duyurdu.

ÇOCUKLAR İÇİN YAŞ SINIRI GELDİ

Roblox, çocukların güvenliğini korumak için yeni önlemler aldı. Artık platformdaki oyunlara yaş gruplarına göre sınırlandırma getirildi. Ayrıca şirket, istenmeyen içeriklerin yayılmasını engelleyeceğini taahhüt etti.

BAKANLIK VE ROSKOMNADZOR BAŞVURMUŞTU

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı ile Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), yasağın kalkması için dün güvenlik birimlerine resmen başvurmuştu.

ARALIK 2025'TEN BERİ YASAKLIYDI

Roblox, terör ve LGBT propagandası yapıldığı gerekçesiyle Aralık 2025’te Rusya'da erişime kapatılmıştı. (AA)