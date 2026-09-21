Rüşvetten tutuklanan Narkotik Müdürünün "Önünü açtık" dediği uyuşturucu satıcısı yurt dışına kaçtı

Rüşvet aldığı için tutuklan Antalya Narkotik Şube Müdürü Ersin D. E. ile Narkotin Şube Müdürü Okan U.’nun karıştığı skandal iddialar bitmiyor.

İki polisin de dahil olduğu 6 kişinin tutuklandığı operasyona ilişkin yeni detaylar öğrenildi. DW Türkçe'nin haberine göre tutuklu polislerden Okan U. Goşto lakaplı kişinin uyuşturucu satışında önünü açtıklarına ilişkin ifade verdi.

Goşto lakaplı Mehmet A. S. ise şüpheli şekilde hakkında yakalama kararı çıkmadan bir gün önce yurt dışına çıktı.

“ÖNÜNÜ AÇTIK BİR SENEDİR PEŞİNDE POLİS GEZMİYOR, KİLOLARCA MAL SATTI”

Rüşvet suçundan tutuklanan eski Narkotik Müdürü Okan U. ile avukat R.K. i arasında uyuşturucu şüphelisi Mehmet A. S. hakkında önemli yazışmalara yer verildi. Okan U.’nun Goşto i.in "Yurtdışına kaçsın" ve "Yoksa kurtarırı yok", "Mehmet A. S.'nin her türlü önünü açtık, bir senedir peşinde ekip gezmiyor, polis gezmiyor, bir senedir, kilolarca mal sattı" dediği kayıtlara yansımıştı.

ESKİ NARKOTİK ŞUBE MÜDÜRÜ UYUŞTURUCU SATICISININ DOSYASINI DUYUNCA ÜZÜLMÜŞ

Belgelere göre 8 Mayıs 2024 tarihli yazışmada Okan U., Mehmet A. S.'ye iletilmek üzere avukatına kaçmasını söylediği mesajlar göndermesine avukat R.K.'nın da "İleteyim kaçsın" dediği görüldü.

İlerleyen tarihlerde avukat R.K.'nın yakalama kararını paylaşırken Okan U. "Ooo yakalaması çıkmış" ifadesini kullandı.

349 GRAM KOKAİN NEDENİYLE YARGILANDI

Beraat ettiği davada Mehmet A. S. hakkında Antalya’da bir kişiye 349 gram kokain sattığı suçlamasıyla yargılandığı öğrenildi.

2022 yılında 7 ay tutuklu kalan Mehmet A. S. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde delil yetersizliği gerekçesiyle 9 Ekim 2024'te beraat etti.

Ancak savcılığın itirazı üzerine dosyayı inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, 9 Nisan 2025’te beraat kararını kaldırdı. Beraatinin kaldırılmasının üzerine 15 yıl ceza ile yakalanması çıkan Mehmet A.S. bir gün önce ülkeyi terk etti.

ÖNCE BERAAT ETMİŞ DAHA SONRA KARAR BOZULMUŞ

Okan U.'nun ifadesinde bahsettiği Mehmet A. S.'nin daha önce yargılandığı, ardından beraat ettiği, sonrasında ise hakkındaki beraat kararının kaldırıldığı anlaşıldı.

Beraat kararının bozulduğu 9 Nisan 2025'de hakkında yeniden yakalama kararının çıkartılan Mehmet A. S.'nin 8 Nisan 2025'te ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

KAÇAK UYUŞTURUCU SATICISI PASAPORTUNU ALIP YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Mehmet A. S. hakkında Antalya Emniyet Müdürlüğü 16 Eylül 2026 ise kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Talep yazısında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından aranan Mehmet A. S.'nin 8 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanarak Arnavutluk'a çıkış yaptığı ifade edildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Mehmet A. S.'nin yasal yollardan Türkiye'ye yeniden giriş yaptığına dair herhangi bir kaydın bulunmadığı belirtilen yazıda, sanık hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bülten çıkarılması istendi.

Emniyet, kırmızı bülten kararının Adalet Bakanlığına iletilmesini de talep etti.