Rüşvetten ceza alan hakim tazminat istedi

Danıştay 5. Daire Başkanlığı, rüşvet alırken suçüstü yakalanarak meslekten atılan bir sulh ceza hâkiminin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararına karşı açtığı iptal ve tazminat davasını karara bağladı. Meslekten atılan eski hâkim, Danıştay'a yaptığı başvuruda ihraç kararının iptalini ve kaybettiği hakların iadesini talep etti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre eski hâkim dilekçesinde, "Meslekten çıkarma cezası ile cezalandırıldığı Hakimler ve Savcılar Kurulu kararının iptali ile bu kararlar nedeniyle yoksun kaldığı özlük haklarının iadesine, maaş ve diğer mali sosyal haklarından uğradığı kayıplarının karşılığı olarak fazlaya ilişkin kısmı saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100 bin TL, ayrıca manevi zararlarının tazmini için 500 bin TL ödenmesine karar verilmesini" istedi.

TAHLİYE KARARINA 50 BİN DOLAR TARİFE

Danıştay kararında, eski hâkimin görev yaptığı dönemde imza attığı eylemler ve dosyaya giren resmi tespitler tek tek sıralandı. Karara göre eski hâkim, FETÖ suçlaması yöneltilen bir şüphelinin avukatıyla temas kurdu. Dosyada delil bulunmadığını ve şüpheliyi zaten serbest bırakacağını bildiği halde önce tutuklama kararı verdi, ardından tahliye karşılığında para talep ederek iki seferde toplam 50 bin dolar aldı.

Süreç, durumun İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edilmesiyle adli takibe dönüştü. Üzerine dinleme cihazı yerleştirilen F.İ. isimli şahsın, önceden seri numaraları alınmış 50 bin doları büroya bırakması üzerine hâkim suçüstü yakalandı.

KAYYUM KARARINI KALDIRIP DAİRE KAPATTI

Danıştay kararına yansıyan tespitler, suçüstü olayıyla da sınırlı kalmadı. Eski hâkimin bir şirkete yönelik kayyum kararını kaldırma karşılığında da maddi çıkar sağladığı belgelendi. Karardaki detaylara göre hâkim, kayyum kararını kaldırdıktan sonra rüşvet suçunda aracılık yapan arkadaşı T.Ü.'ye bu şirketten altı adet daireyi değerinin çok altında devrettirdi.

Hâkim, bu olayı gizlemek amacıyla rüşvet olarak aldığı altı daireyi önce suç ortağına bedelsiz veya çok düşük bedelle devrettirdi; bunun karşılığında satın aldığı villanın 600 bin TL'lik bedelini de T.Ü.'ye ödetti. Eski hâkimin, usul ve yasalara aykırı olarak yapılan bu işlemin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla gerçeğe aykırı bilirkişi raporu oluşturduğu da belirlendi.

CEZASI KESİNLİŞTİ, DANIŞTAY TALEBİ REDDETTİ

Eski hâkimin söz konusu eylemleri bir bütün halinde nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendirildi ve kendisine 5 yıl hapis ile 125 bin TL adli para cezası verildi. Hâkim, rüşvet alma suçundan ise neticeten 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Danıştay, meslekten atılma kararının iptali ile toplam 600 bin TL'lik tazminat talebiyle açılan davanın reddine karar verdi. Danıştay kararında şu ifadelere yer verildi:

“Hâkimlik ve savcılık mesleği kariyer bir meslek olup, bu görevi ifa eden yargı mensuplarının, toplum nezdinde güvenilir ve saygın kişiler olması gerekir... Hukuk devleti, yargı kurumlarının ve yargı mensuplarının kamuoyundaki güven ve itibarını korumak ve buna aykırı her türlü tutum ve davranışları suç sayarak cezalandırmakla görevli ve sorumludur.”