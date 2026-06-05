Rüşvetle ikamet izni dağıtmışlar! İstanbul'da organize sahtecilik şebekesine baskın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, kamu güvenliğini ve nüfus yapısını doğrudan etkileyen usulsüzlükleri göz önüne serdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Göçmen kaçakçılığı', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' suçlarına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü.

Süreç, yasal olmayan yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu bir kişinin takibiyle başladı. 26 Ocak'ta bu olayla bağlantısı bulunan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen ilk operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NOTER BELGELERİ SAHTE ÇIKTI

İlk dalganın ardından soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, şebekenin yabancı uyruklu kişiler adına düzenlediği ikamet izni başvurularını tek tek incelemeye aldı. İlgili kamu kurumlarıyla yapılan resmi yazışmalar ve dosya incelemeleri sonucunda, yabancıların sistemde kalmasını sağlayan başvuru dosyalarındaki usulsüzlükler belgelendi. Yapılan tespitlerde, resmi makamlara sunulan bazı noter taahhütnamelerinin usulsüz şekilde temin edildiği ve belgelerin tamamen sahte olduğu belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN: 18 GÖZALTI

Resmi belgeleri tahrif eden ve organize suç ağını yöneten şüphelilerin yakalanması amacıyla teknik ve fiziki takip süreçleri işletildi. Ekipler, sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

USULSÜZ İZİN ALAN YABANCILAR SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyet birimlerince yapılan incelemelerin ardından, bu şebeke aracılığıyla ve usulsüz yöntemlerle Türkiye'de ikamet izni aldığı tespit edilen yabancı uyruklu kişiler hakkında idari işlem başlatıldı. Bu kişilerin sınır dışı edilmesi için gerekli sürecin olgunlaştırıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 18 şüphelinin ise emniyetteki ifade ve ifadeye bağlı adli işlemleri devam ediyor.