Rumeli'den getirilen 130 yıllık ata tohumuyla ekiliyor: Tarlada kilosu 50 lira oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde 500 dönümlük arazide ekilen coğrafi işaretli Arslanlar biberinin hasadına başlandı. Nisan ayında toprakla buluşan biberleri 200 üretici yetiştiriyor. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giren işçiler öğleye kadar toplama işini sürdürüyor.

Torbalı'nın ilk, İzmir'in 35. coğrafi işaretli ürünü olan Arslanlar biberi, adını yetiştirildiği mahalleden alıyor. Haziranda başlayan hasat aralık sonuna kadar devam edecek.

RUMELİ'DEN GELEN ATA TOHUMU

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, biberin bölgeye özgü toprak yapısı ve nem oranıyla şekillendiğini vurguluyor. Olgun'a göre 130 yıl önce Rumeli'den mübadele sırasında getirilen ve 'Yörük biberi' olarak bilinen ürün zamanla köyün adını alarak Arslanlar biberine dönüştü.

Coğrafi işaret tescilinin ardından üretimde artış yaşandığını belirten Olgun, biberin genelde sofralık tüketildiğini, restoranlarda pide, lahmacun ve kebapların yanında servis edildiğini aktarıyor.

URFA İSOTUNA MEYDAN OKUYOR

Olgun, Türkiye'de 'acı biber' denilince akla Urfa isotunun geldiğini hatırlatarak şunları söylüyor:

"Biz zaman zaman Urfalı hemşehrilerimize sesleniyoruz. 'Gelin, şu acılığı bir yarıştıralım. Urfa isotu mu daha acı yoksa Arslanlar biberi mi?' Fakat bugüne kadar bir cevap alamadık. Arslanlar biberinin acılığı dudaklarda ve ağızda belirir, mideye hiç zarar vermez ve sindirimi kolaylaştırır. Urfa biberi ise midede de acılık oluşturduğu için rahatsızlık verebiliyor."

Olgun, İtalyanların Arslanlar biberini satın alıp sanayide sos haline getirmek istediğini de sözlerine ekledi. Rekoltenin geçen yıla kıyasla daha iyi olduğunu ifade eden Olgun, yağışların verime olumlu yansıdığını belirtti. Biberin her toprakta yetişmediğinin altını çizen Olgun, Torbalı'daki Subaşı, Çaybaşı ve Pancar Ovası gibi farklı ovalarda bile bu biberin tutmadığını vurguladı.

TARLADA 50, PAZARDA 80 LİRA

Üreticilerden Fuat Aslanlar (68), tohumlarını kendilerinin aldığını ve ata tohumu ile üretime devam ettiklerini anlatıyor. Aslanlar, biberin tarlada 50 liraya, pazarda ise 80 liraya satıldığını belirterek 6 dönümlük arazisinde ekim yaptığını söyledi.

28 yaşındaki üretici Oktay Sert ise 25 dekara yakın Arslanlar biberi ektiğini ve bu yıl 3 ton civarında verim beklediğini ifade etti. Sert, Torbalı'nın sıcak ikliminin bibere elverişli olduğunu ve bu yıl toprakların suya doyduğunu belirterek "Bu sene oldukça memnunuz" dedi.

(DHA)