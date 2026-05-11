Ruhi Çenet hantavirüs sürecini açıkladı! Sağlık Bakanlığı devrede

MV Hondius gemisinde hantavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, aynı seyahatte bulunan Ruhi Çenet karantinada olduğunu açıklarken Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olduğunu bildirdi.

MV Hondius adlı yolcu gemisinde hantavirüs tespit edilmesinin ardından gemide bulunan YouTuber Ruhi Çenet’ten yeni açıklama geldi. Çenet, karantinada olduğunu belirterek, "Hastalık belirtim yok. Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim" dedi.

ÇENET SEYAHATİN 24'ÜNCÜ GÜNÜ İNMİŞTİ

Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye giden MV Hondius isimli yolcu gemisinde, 23 ülkeden 150’den fazla kişinin bulunduğu açıklanmıştı. Gemide hantavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Belgesel çekimi için gemide bulunan Ruhi Çenet’in de aynı yolculukta yer aldığı ortaya çıkmıştı. Çenet, seyahatin 24’üncü gününde gemiden indiğini belirtmişti.

DÜĞÜN İDDİALARINA YANIT VERDİ

Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkında çok sayıda yanlış bilgi yayıldığını söyledi. Herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini belirten Çenet, "Hakkımda çok fazla yanlış bilgi yayılmaktadır. Hastalık belirtim yoktur. Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim" ifadelerini kullandı.

Çenet’in Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul’da bir düğüne katıldığı öne sürülmüştü. Sosyal medyada yayılan fotoğrafın, İstanbul’un Çatalca ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Muhtarı Nazan Kurtan’ın paylaşımıyla gündeme geldiği belirtilmişti.

Fotoğrafın yayılmasının ardından Çenet’e sosyal medyada tepki gösterilmişti.

Tepkiler üzerine Çenet daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu fotoğrafın yanlış bir tarihle dolaşıma sokulduğunu savunmuştu. Çenet, "Daha önce çekildiğim bir fotoğraf, 2 Mayıs'tan sonra çekilmişim gibi gösteriliyor. Düğüne katıldığım tarihte, hantavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmamıştı. Bilgi paylaşıldığı andan itibaren, her ihtimale karşı karantina uygulamasındayım. Hâlâ herhangi bir semptom göstermemekteyim" demişti. (Haberturk)

