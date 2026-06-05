Rubio'nun sözlerinin ardından Barrack'tan F-35 çıkışı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kongre'de Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün mevcut yasalar nedeniyle mümkün olmadığını söylemesinin ardından, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve S-400 yaptırımları konusunda yaptığı açıklamada, Ankara ile Washington arasında yıllardır devam eden krizin çözülebileceği mesajını verdi. Barrack, mevcut çıkmazın sona erdirilmesinin hem mümkün hem de gerekli olduğunu belirterek, çözüm için diplomatik temaslara işaret etti.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Barrack, ABD merkezli FOX'a geçtiğimiz Nisan ayında verdiği röportajı sosyal medya hesabından yeniden paylaşarak, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'ndeki konuşması sırasında kendi açıklamalarının gündeme getirildiğini hatırlattı.

Daha önce yaptığı değerlendirmeleri yineleyen Barrack, Türkiye ile yaşanan F-35 krizini "delilik" olarak nitelendirerek, Ankara'nın NATO'nun önemli üyelerinden biri olduğunu ve mevcut durumdan yalnızca Rusya'nın fayda sağladığını savundu.

"ÇÖZÜM BİRKAÇ AY İÇİNDE MÜMKÜN"

Büyükelçi Barrack, S-400 meselesinin ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilişki ve Dışişleri Bakanı Rubio'nun yürüttüğü diplomasi sayesinde çözülebileceğini söyledi.

Barrack, "S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir ve çözülmelidir" ifadelerini kullanırken, herhangi bir anlaşmanın ABD yasalarına uygun şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

Açıklamasında, Rus yapımı S-400 sistemlerinin sahipliği ve kullanımının doğrulanabilir biçimde sona erdirilmesinin çözümün temel şartı olduğunu belirten Barrack, "Amerikan güvenlik standartlarında hiçbir taviz verilmeyecektir" dedi.

RUBİO "MEVCUT YASALAR BUNA İZİN VERMİYOR" DEMİŞTİ

Barrack'ın açıklamalarından kısa süre önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kongre'de yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının temel nedeninin Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi olduğunu söylemişti.

Nevada Demokrat Temsilcisi Dina Titus'un sorularını yanıtlayan Rubio, Türkiye'nin geçmişte F-35 programının ortağı olduğunu hatırlatarak, mevcut durumda Washington'un hareket alanının yasalarla sınırlandığını ifade etti.

Rubio, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) ilgili hükümleri nedeniyle Türkiye'nin yeniden programa dahil edilmesinin şu aşamada mümkün olmadığını belirterek, konunun siyasi tercihten ziyade yasal zorunluluk olduğunu vurgulamıştı.

F-35 KRİZİ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Türkiye, F-35 savaş uçağı programının ortak üretici ülkelerinden biri olmasına rağmen, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2019 yılında programdan çıkarılmıştı.

Washington yönetimi, S-400 sistemlerinin F-35 teknolojisi açısından güvenlik riski oluşturduğunu savunurken, Ankara ise iki konunun birbirinden bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.