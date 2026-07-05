RTÜK'ten medyaya NATO uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yaklaşan NATO Zirvesi'ni gerekçe göstererek medyaya yönelik yazılı bir uyarı yayımladı. Basına yayınların hangi açılardan yapılması gerektiği konusunda sınırlar çizen Kurul; haber ve tartışma programlarında 'kamu yararı ve millî güvenlik perspektifinin' gözetilmesini talep etti. Açıklamada, yayınların "ölçülü" ve "toplumsal hassasiyetler gözetilerek" yapılması istendi.

RTÜK açıklamasındaki en çarpıcı bölüm ise medyaya yönelik denetim vurgusu oldu. Kurul, "İfade özgürlüğü ile yayıncılık sorumluluğu arasındaki dengeyi esas aldığını" belirtirken kanallardaki tüm yayın akışlarının RTÜK uzmanlarının yakın markajında olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Tüm yayın akışlarının İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca zirvenin ehemmiyetine uygun bir titizlikle takip edilmekte olduğunu önemle hatırlatıyoruz" denilerek medya kuruluşlarına zirve süresince izlendikleri mesajı verildi.

RTÜK AÇIKLAMASININ TAM METNİ

RTÜK'ün yayıncı kuruluşlara ve kamuoyuna yönelik paylaştığı yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"KAMUOYUNA VE YAYINCI KURULUŞLARIMIZA

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara, ülkemizin bölgesel ve küresel barışa katkı sunacağı önemli bir uluslararası diplomasi buluşmasına ev sahipliği yapacaktır. Türkiye’nin NATO içindeki kilit rolünü, diplomatik etkinliğini ve bölgesel caydırıcılığını bir kez daha öne çıkaracak olan bu zirve, devletimizin vakarını ve asil milletimizin ev sahipliğini uluslararası alanda sergileyeceğimiz önemli bir süreçtir.

Küresel güvenlik ve diplomasi başlıklarının yoğunlaştığı bu kritik dönemde, yayıncı kuruluşlarımızın haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve millî güvenlik perspektifimizi gözetmeleri büyük önem arz etmektedir. Yayınların, teyit edilmiş bilgiye dayalı, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla yürütülmesi temel beklentimizdir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, ifade özgürlüğü ile yayıncılık sorumluluğu arasındaki dengeyi esas alıyor; tüm yayın akışlarının İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca zirvenin ehemmiyetine uygun bir titizlikle takip edilmekte olduğunu önemle hatırlatıyoruz.

Yayıncı kuruluşlarımızın ülkemizin uluslararası konumuna yakışır bir mesleki etikle hareket edeceklerine inanıyor, tüm medya mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."