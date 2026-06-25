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Halk TV Türkiye RTÜK'ten Halk TV 'ye ceza

RTÜK'ten Halk TV 'ye ceza

RTÜK, Batman'daki bir bakım merkezine yönelik kötü muamele iddialarını içeren soru önergesini haberleştirerek yayın yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle Halk TV ve Koza TV'ye yüzde 1'er idari para cezası verdi.

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RTÜK'ten Halk TV 'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve Koza TV’ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi. İki yayın kuruluşuna, Batman’da faaliyet gösteren özel bir bakım merkezindeki kötü muamele iddialarını haber bültenlerinde ekranlara taşıdıkları gerekçesiyle yüzde 1'er oranında idari para cezası kesildi.

RTÜK'ten Halk TV 'ye ceza - Resim : 1

YAYIN YASAĞI İHLALİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Söz konusu cezaların, 19-20 Haziran 2026 tarihlerinde yayınlanan haber bültenlerinde, DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi’nin konuya ilişkin Meclis'e sunduğu soru önergesinin işlenmesi sebebiyle verildiği belirtildi. Bu haberi yaparak, Batman 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 3 Haziran 2026 tarihinde alınan yayın yasağı kararını ihlal ettikleri kaydedildi.

CHP’Lİ RTÜK ÜYESİ TUNCAY KESER’DEN TEPKİ

Alınan bu karara CHP’li RTÜK üyesi Tuncay Keser’den tepki geldi.
Keser, basın özgürlüğü ve çoğulculuk açısından bunun temel bir gereklilik olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
“Basına yönelik müdahalelerde çok hassas, ölçülü ve eşit bir tutum içinde olunması basın özgürlüğü ve çoğulculuk açısından temel bir gerekliliktir. Sınırları ve süresi belirsiz yayın yasağı kararları, basının haber verme/halkın haber alma hakkını ortadan kaldırmaktadır.”

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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