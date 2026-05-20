ROK'la dost olan ünlüler sosyal medyanın diline düştü

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen ‘Yasa dışı bahis’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet’ ve ‘Kara para aklama’ suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı 18 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahyalı'nın tutuklanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arşivi açtı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçmiş yıllarda ünlü isimlerle yan yana geldiği kareler gün yüzüne çıktı.

Kütahyalı ile fotoğrafları paylaşılan Sezen Aksu ve Orhan Pamuk gibi isimler sosyal medyanın diline düştü.

İkili hakkında binlerce yorum yapılırken, Aksu ve Pamuk sessizliğini bozmadı.

NE OLMUŞTU?

DHA'nın haberine göre, savcılık dosyasında sadece para alan pasif bir hesap olmadığı belirlenen Kütahyalı’nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtildi.

Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca e-para ve ödeme kuruluşları analizinde 6 farklı kuruluştan 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi.

Söz konusu para hareketliliği, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olarak görülmedi.

Kütahyalı, hakkındaki suçlamaları reddettiği ifadesinde, “Söz konusu para hareketliliği, kredi kartlarımı döndürmek için yapmış olduğum işlemlere aittir. Benim kredi kartımdan çekilerek ve komisyonu düşülerek tarafıma ödenmiştir. Birçok kez işlem yaptığım için meblağ yüksek gözükmektedir. Bu ödeme kuruluşlarının ne iş yaptığını, nezarethanede kaldığım esnada diğer şüphelilerden öğrendim. Tüm hayatım araştırılsın, bahis ve kumarın izine rastlanmaz” dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı.