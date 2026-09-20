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Halk TV Türkiye Rojin soruşturmasında yeni gelişme: Avukat sır perdesinin tümüyle kalkabileceği haberi açıkladı

Rojin soruşturmasında yeni gelişme: Avukat sır perdesinin tümüyle kalkabileceği haberi açıkladı

Rojin Kabaiş’in avukatı Abdurrahman Karabulut, "Rojin Kabaiş’e ait telefonun şifresinin bugüne kadar çözülememesi üzerine tarafımıza ulaşan siber bilişim uzmanları, cihazın veriler silinmeden açılabileceğini bildirmiştir” dedi.

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Rojin soruşturmasında yeni gelişme: Avukat sır perdesinin tümüyle kalkabileceği haberi açıkladı
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Rojin Kabaiş’in avukatı Abdurrahman Karabulut, sır perdesinin tümüyle kalkabileceği haberi açıkladı. Karabulut, "Rojin Kabaiş’e ait telefonun şifresinin bugüne kadar çözülememesi üzerine tarafımıza ulaşan siber bilişim uzmanları, cihazın veriler silinmeden açılabileceğini bildirmiştir” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabaiş’in telefonundaki verilere erişime ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Rojin Kabaiş dosyasında avukattan 'soruşturma' açıklamasıRojin Kabaiş dosyasında avukattan 'soruşturma' açıklaması

"VERİLER SİLİNMEDEN AÇILABİLECEK"

Karabulut’un "Rojin’in telefonu açılacak" başlıklı açıklaması şöyle:

“Rojin Kabaiş’e ait telefonun şifresinin bugüne kadar çözülememesi üzerine tarafımıza ulaşan siber bilişim uzmanları, cihazın veriler silinmeden açılabileceğini bildirmiştir. Savcılıkla yaptığımız görüşme doğrultusunda, öncelikle aynı marka ve model bir telefon üzerinde yöntem test edilecektir. Veriler korunarak başarılı sonuç alınması hâlinde aynı işlem Rojin’in telefonuna uygulanacaktır. Önümüzdeki hafta bu çalışmanın gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Telefonun açılması, soruşturmanın karanlıkta kalan noktalarını aydınlatabilecek en önemli dijital delillerin ortaya çıkarılması anlamına gelmektedir."

Rojin soruşturmasında yeni gelişme: Avukat sır perdesinin tümüyle kalkabileceği haberi açıkladı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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