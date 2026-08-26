Rojin Kabaiş dosyasında ilaç bilmecesi! iki bakanlığa hayati sorular: İlaçlar kim tarafından verildi?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Kabaiş'in midesinde ve iç organlarında Rocuronium ve Ornidazole isimli iki farklı ilaç etken maddesine rastlandığı belirlendi.

Söz konusu bulguların ardından açıklama yapan DEM Parti Kadın Meclisi, soruşturmanın yürütülüş biçimine ve yetkililerin sessizliğine tepki gösterdi. Sürecin başından bu yana etkin bir tahkikat yürütülmediği vurgulanan açıklamada, dosyanın üzerinin örtülmeye çalışıldığı savunuldu.

"BU İLAÇLAR ROJİN'E KİM TARAFINDAN VERİLDİ?"

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurulan metinde, tespit edilen maddelerin kaynağının derhal araştırılması gerektiği altı çizilerek Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na şu sorular yöneltildi:

* Rojin'in organlarında tespit edilen maddeler nereden temin edilmiştir?

* Bu ilaçlar ne zaman ve kim ya da kimler tarafından verilmiştir?

* İddia edilen ameliyat veya tedavi süreçlerine dair hastane kayıtları incelenmiş, ilgili hekim ve sağlık personelinin ifadesine başvurulmuş mudur?

* Ortaya çıkan bu somut bulgular neden kapsamlı bir adli incelemeye tabi tutulmamıştır?

Soruşturma dosyasına giren her yeni bilginin cinayet şüphesini güçlendirdiğini belirten DEM Parti Kadın Meclisi, Valiliğin ilk aşamadaki "intihar" yönündeki beyanlarını ve bakanlıkların sessizliğini eleştirdi. Açıklama, "Rojin Kabaiş cinayetinin aydınlatılması bu iktidarın kadınlara borcudur. Cinayetin üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz" ifadeleriyle son buldu. (ANKA)