Rojin dosyasında beyaz araba detayı: 3 günlük görüntülere bakılıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair yürütülen soruşturmada, ailenin avukatlığını üstlenen yeni isimlerin devreye girmesiyle birlikte önemli gelişmeler yaşanıyor. Acılı baba Nizamettin Kabaiş ve avukat Abdurrahman Karabulut, dosyada daha önce gözden kaçan karanlık noktaların üzerine giderek cinayet şüphesini güçlendiren yeni detayları kamuoyuyla paylaştı.

KAMERALARDAKİ 15 DAKİKALIK SIR

Baba Nizamettin Kabaiş, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek kamera görüntülerine ulaştıklarını belirtti. Savcılık izniyle Rojin’in son görüldüğü anlara ait 3 günlük kayıtları teslim aldıklarını ifade eden Kabaiş, iki güvenlik kamerası arasındaki geçiş esnasında tam 15 dakikalık bir zaman diliminin silindiğini iddia etti.

Olayın örtbas edilmek istendiğini savunan baba, kızının telefonunu bıraktığı noktayı gören ve daha önce "bozuk" olduğu iddia edilen 360 derecelik kameranın aslında çalıştığını kendi imkanlarıyla video çekerek kanıtladığını söyledi.

"BEYAZ ARABA" İNCELEMEDE

Yeni avukatların dosyada özellikle "beyaz araba" iddiaları üzerinde duracağını vurgulayan Nizamettin Kabaiş, bu konunun aydınlatılması halinde olayın tek kalemde çözüleceğini ifade etti.

Öte yandan baba Kabaiş, Selahattin Demirtaş ile yaptığı ve yaklaşık iki saat süren görüşmeye de değinerek, Demirtaş'ın da olayın bir intihar değil cinayet olduğunu düşündüğünü ve Adalet Bakanlığı'nın titiz çalışmalarını takdir ettiğini aktardı.

Konya Barosu’na kayıtlı yeni aile avukatı Abdurrahman Karabulut ise yaptığı açıklamada adli makamlarla koordineli çalıştıklarını belirtti. Soruşturmanın selameti açısından tüm delilleri şu an paylaşamayacaklarını ancak çok önemli gelişmelerin yaşandığını kaydeden Karabulut, soruşturma savcılığının ve Adalet Bakanı'nın kararlı duruşu sayesinde fail ya da faillerin adalete teslim edileceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayıplara karışmış ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşılmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nun dosyaya giren raporunda genç kızın üzerinde iki farklı erkeğe ait DNA örnekleri tespit edilmiş, bu gelişmenin ardından aralarında yurt ve üniversite güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 413 kişiden DNA örneği alınarak geniş çaplı bir tarama başlatılmıştı. (DHA)