Rizeli arıcı ayılardan illallah etti: Kovanlarına Karadeniz usulü koruma geliştirdi

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde arıcılık yapan 63 yaşındaki Halil İbrahim Saruhan, kovanlarını ayı saldırılarından korumak için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Saruhan, kovanlarını 3 katlı evinin dış cephesine kurduğu ahşap platforma yerleştirip, bakımlarını kendi inşa ettiği asansör sistemiyle yapıyor.

KOVANLARINI İKİ KEZ AYIYA KAPTIRDI

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kış uykusundan uyanan ayılar, yerleşim yerlerine inerek yiyecek arıyor ve özellikle arı kovanlarını hedef alıyor. Saruhan'ın kovanları da iki kez ayı saldırısına uğradı. Kovanlarına hasar veren ayılara karşı çözüm arayan Saruhan, daha önce oğlunun sağlık durumu nedeniyle evine kurduğu yük asansöründen ilham aldı.

5 METRE YÜKSEKLİKTE GÜVENLİ ALAN OLUŞTURDU

Saruhan kovanlarını yerden 5 metre yüksekte evinin duvarına monte ettiği platforma taşıdı. Kaynaktan elektrik tesisatına kadar tüm işçiliği kendi elleriyle tamamlayan Saruhan, kovanların bakımını koruyucu kıyafetiyle asansöre binerek yapıyor. Sistemi yaklaşık bir yılda planlayıp hayata geçirdi.

"AYININ ORAYA ULAŞMA ŞANSI YOK"

Saruhan, "Ayı gelip 2 sefer peteklerimi yedi, kovanlara hasar verdi. Bu nedenle böyle bir sistem düşündüm. Oğlumun sağlık durumları nedeniyle daha önce yaptığım asansör zaten vardı. Kovanları evin duvarına koyduk. Bütün işçiliğini kendim yaptım. Kaynağından elektrik tesisatına kadar her şeyini ben hallettim. Orası yaklaşık 5 metre yüksekliktedir. Ayının oraya ulaşma şansı yok. Görenler hayretle bakıyor" dedi.

"AYI ASANSÖR KULLANMAYI ÖĞRENİRSE SIKINTI VAR"

Saruhan'ın yeğeni Fettah Saruhan da amcasının yaz aylarında arıcılıkla uğraştığını ve ayılara karşı mecburi bir önlem aldığını belirtti. Fettah Saruhan, "Bizi rahat bırakmıyor. Amcam, ayının ulaşamayacağı yere kovanları koyması gerekiyordu. Asansör zaten öncesinde yapılmıştı. Bunu geliştirerek, bir tezgah yapıp arıları ayıdan uzaklaştırmış oldu. Karadeniz insanın pratik zekası bu. Ama ayı asansör kullanmayı öğrenirse sıkıntı var" diye konuştu.

(DHA)