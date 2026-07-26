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Halk TV Türkiye Rize'de yürekler ağza geldi: Kendi hallerinde ilerlerken önlerine kaya düştü

Rize'de yürekler ağza geldi: Kendi hallerinde ilerlerken önlerine kaya düştü

Rize'de yamaçtan kopan kayalar, Karadeniz Sahil Yolu'nda ilerleyen sürücülere zor anlar yaşattı. Çok sayıda sürücü ölümle burun buruna geldi.

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Rize'de yürekler ağza geldi: Kendi hallerinde ilerlerken önlerine kaya düştü

Rize'nin Pazar ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda ilerleyen otomobil sürücüleri, bir anda hayatlarının şokunu yaşadı. Yamaçtan kopan iki dev kaya araçların önüne düştü. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken ekipler önlem aldı.

RİZE'DE YÜREKLERİ AĞZA GETİREN GÖRÜNTÜLER

Yürekleri ağza getiren öğle saatlerinde Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Yamaçtan kopan iki kaya, sahil yoluna düştü.

Rize'de yürekler ağza geldi: Kendi hallerinde ilerlerken önlerine kaya düştü - Resim : 1

ÖNLERİNE KAYA DÜŞEN SÜRÜCÜLER ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Tonlarca ağırlıktaki kayaları gören sürücüler ölümle burun buruna geldi. Panikleyen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Rize'de yürekler ağza geldi: Kendi hallerinde ilerlerken önlerine kaya düştü - Resim : 2

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İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ, ÖNLEM ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kayalar iş makinesiyle yoldan kaldırıldı. (DHA)

Rize'de yürekler ağza geldi: Kendi hallerinde ilerlerken önlerine kaya düştü - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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