Rize'de yürekler ağza geldi: Kendi hallerinde ilerlerken önlerine kaya düştü
Rize'de yamaçtan kopan kayalar, Karadeniz Sahil Yolu'nda ilerleyen sürücülere zor anlar yaşattı. Çok sayıda sürücü ölümle burun buruna geldi.
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Rize'nin Pazar ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda ilerleyen otomobil sürücüleri, bir anda hayatlarının şokunu yaşadı. Yamaçtan kopan iki dev kaya araçların önüne düştü. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken ekipler önlem aldı.
RİZE'DE YÜREKLERİ AĞZA GETİREN GÖRÜNTÜLER
Yürekleri ağza getiren öğle saatlerinde Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Yamaçtan kopan iki kaya, sahil yoluna düştü.
ÖNLERİNE KAYA DÜŞEN SÜRÜCÜLER ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ
Tonlarca ağırlıktaki kayaları gören sürücüler ölümle burun buruna geldi. Panikleyen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ, ÖNLEM ALINDI
Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kayalar iş makinesiyle yoldan kaldırıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi