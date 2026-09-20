Rize'de sel sonrası geriye bu görüntüler kaldı! Ekipler harekete geçti

Rize'de heyelan, sel ve taşkınların ardından suların çekilmesiyle birlikte temizlik çalışması başlatırken, hasar tespit çalışmaları da yürütülüyor.

Kentte önceki gece etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından birçok noktada irili ufaklı heyelanlar meydana gelirken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Metrekareye 189 kilogram yağışın düştüğü İyidere ilçesinde ise ırmağın taşması sonucu ilçe merkezi su ve balçıkla kaplandı. Çok sayıda iş yerinin su altında kaldığı bölgede araçlarda da hasar oluştu. Sel suları nedeniyle Yalıboyu Caddesi ulaşıma kapatıldı.

7 EV BOŞALTILDI

İlçede sağanak sonrası meydana gelen heyelanlar nedeniyle 7 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Yağışın ardından suların çekilmesiyle AFAD, Rize Belediyesi, İl Özel İdaresi, itfaiye, DSİ, Karayolları, Çoruh EDAŞ, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Toplam 351 personel ve 174 araçla yürütülen çalışmalarda yolların açılması ve temizlenmesine odaklanıldı. Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Yalıboyu Caddesi ise kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ekipler hasar tespit çalışmalarına da başladı. İyidere ilçesinde 16 iş yeri ve 3 konut, Pazar ilçesinde ise 40 işletmede hasar tespit edildi. Çalışmaları takip eden İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, temizliğin ardından hasar tespitinin de sürdürüleceğini belirterek, "Cuma gecesi il bütününde başlayan afet sonrası artık ulaşmadığımız hiçbir yer yok. Bugün, sabah itibarıyla yağmur durdu. Temizleme ve hafriyat kaldırma çalışmaları bittikten sonra, mahalle ve köy bazında hiç acele etmeden, tek tek bütün sıkıntılar görülecek, raporlanacak ve hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak" dedi.

"ÇÖKEN VEYA YIKILAN BİR DUVARIMIZ YOK"

İlçede ulaşımla ilgili sorun kalmadığını söyleyen Başkan Mete, "Şu anda ulaşılamayan mahallemiz yok. AFAD kontrolünde ve Valimizin talimatları doğrultusunda hasar gören araçları sahil otoparkımıza aldık. Çok şükür çöken veya yıkılan bir duvarımız yok. Ancak arazi kaymalarından kaynaklı vatandaş mağduriyetlerimiz var. Arkadaşlarımız sahada çalışıyor. Tahmin ediyorum çarşamba gününe kadar net maliyet ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.

"SULARIN MİKROBİYOLOJİK AÇIDAN KİRLENMESİ SÖZ KONUSU OLABİLMEKTEDİR"

Rize genelinde etkili olan sağanak sonrası İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, içme suyu konusunda vatandaşları uyardı. Yağışların, özellikle kaynağı koruma altında olmayan suların kalitesini olumsuz etkileyebileceğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, "Yoğun yağışlar sonrasında kirlenen yüzeysel suların içme suyu kaynaklarına karışması ve suların mikrobiyolojik açıdan kirlenmesi söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle özellikle kaynağı koruma altında olmayan, klorlanamayan ve menşei belli olmayan suların tüketilmemesi büyük önem taşımaktadır" dedi. (DHA)