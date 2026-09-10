Rize'de denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi taburcu edildi

Gürcistan'dan havalanıp, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yapan özel uçağın pilotu Vlasselaer Werner ile yanındaki Christian Peiffer tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Dün öğle saatlerinde Gürcistan'ın Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na gitmek üzere kalkış yapan F-JIGU tescilli 'Aerospool WT-9 Dynamic' tipi hafif uçak havada motor arızası yaşadı.

Rize-Artvin Havalimanı kulesiyle iletişim kurarak acil durum bildiren uçak denize acil iniş yaptı. Sahil Güvenlik gemisi, botlar ve dalış timi bölgeye intikal etti. Ekiplerin müdahalesiyle uçaktaki Belçika uyruklu pilot Christian Peiffer ile Vlasselaer Werner kurtarıldı ve Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vlasselaer Werner’in AB Sayıştayı Kabine Şefi olduğu öğrenildi. Werner ve Peiffer'in, Gürcistan’da düzenlenen ‘Private Pilot Expedition to Georgia 2026’ etkinliğinde bulundukları ve Avrupa'ya dönüş yolunda oldukları aktarıldı.

İFADELERİNİN ARDINDAN ÜLKELERİNE DÖNECEKLER

Denize iniş yapan uçak Pazar Sahil Güvenlik Komutanlığı Limanı’na çekildi. Vinçle çıkarılan uçak, incelemeye alındı. İncelemeler sürerken, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan Belçika uyruklu 2 kişi taburcu edildi, ifade işlemleri sonrası ülkelerine gidecekleri belirtildi. (DHA)