Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Rize'de denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi taburcu edildi

Rize'de denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi taburcu edildi

Rize'de motor arızası nedeniyle denize acil iniş yapan uçaktaki Belçika uyruklu 2 kişi, hastanede tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Uçağın ise kıyıya çıkarılarak incelemeye alındığı öğrenildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Rize'de denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi taburcu edildi

Gürcistan'dan havalanıp, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yapan özel uçağın pilotu Vlasselaer Werner ile yanındaki Christian Peiffer tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Dün öğle saatlerinde Gürcistan'ın Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na gitmek üzere kalkış yapan F-JIGU tescilli 'Aerospool WT-9 Dynamic' tipi hafif uçak havada motor arızası yaşadı.

Rize-Artvin Havalimanı kulesiyle iletişim kurarak acil durum bildiren uçak denize acil iniş yaptı. Sahil Güvenlik gemisi, botlar ve dalış timi bölgeye intikal etti. Ekiplerin müdahalesiyle uçaktaki Belçika uyruklu pilot Christian Peiffer ile Vlasselaer Werner kurtarıldı ve Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rize'de denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi taburcu edildi - Resim : 1

Vlasselaer Werner’in AB Sayıştayı Kabine Şefi olduğu öğrenildi. Werner ve Peiffer'in, Gürcistan’da düzenlenen ‘Private Pilot Expedition to Georgia 2026’ etkinliğinde bulundukları ve Avrupa'ya dönüş yolunda oldukları aktarıldı.

Rize'de denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi taburcu edildi - Resim : 2

Son dakika | Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı!Son dakika | Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı!

İFADELERİNİN ARDINDAN ÜLKELERİNE DÖNECEKLER

Denize iniş yapan uçak Pazar Sahil Güvenlik Komutanlığı Limanı’na çekildi. Vinçle çıkarılan uçak, incelemeye alındı. İncelemeler sürerken, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan Belçika uyruklu 2 kişi taburcu edildi, ifade işlemleri sonrası ülkelerine gidecekleri belirtildi. (DHA)

Rize'de denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi taburcu edildi - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Rize Uçak Hastane
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro