Rize'de çay hasadı şenliklerle açıldı: 100 yaşında nine torunlarıyla hasada çıktı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde "yeni çay sezonu bir yaprakla başlar" sloganıyla ilk kez düzenlenen Çay Hasat Karşılama Etkinliği, renkli anlara sahne oldu. 100 yaşındaki nine torunlarıyla çay toplarken bir çiftçi kız arkadaşına çay filizi ile evlilik teklifi etti.







Ardeşen'in Elmalık Mahallesi'nde Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi öncülüğünde düzenlenen etkinlik, çayın üretim kültürünü ve üreticinin emeğini görünür kılmayı amaçlıyor. Bölge halkı ve üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği program, horon gösterileriyle başladı.







100 YAŞINDA HASADA ÇIKTI





Sembolik ilk hasat töreninde 100 yaşındaki Emine Dalbatstı, torunlarıyla birlikte çay topladı. Gençler arasında düzenlenen çay toplama yarışması ve butik çay tadım etkinlikleriyle şenlik havasına bürünen program, dereceye girenlere ödül verilmesinin ardından yöresel sanatçılar eşliğinde oynanan horonla sona erdi.







ÇAY FİLİZLİ EVLİLİK TEKLİFİ





Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri sahnede yaşandı. Çiftçi Adem Kuyumcu, çay bardağının yanına bıraktığı çay filizi aracılığıyla Beste Köseoğlu'na evlilik teklifi etti.







"ÇAY YEŞİLİN ADIDIR"



Etkinliğe katılan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Türkiye'nin toplam çay üretiminin yüzde 70'inin Rize'de gerçekleştiğini hatırlatarak şunları söyledi:







"Bizim için Rize'de çay yeşilin adıdır. Ben bütün üreticilerimize bu sezonu hayırlı bereketli olmasını temenni ediyorum. Çayın şehrimize ilk gelişinden itibaren babaannelerin, anneannelerin ciddi emeği var."





"BAYRAM HAVASINDA BİR KAMPANYA OLSUN"



ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, üreticilere acele etmemelerini ve zamanı gelince hasat yapmalarını tavsiye etti.







"Çayın varoluşunu devam ettirebilmek için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Çayın bekleyeceği en güzel yer bahçedir. Verilen limitler dahilinde toplamak lazım. Güllük gülistanlık bahar içerisinde bayram havasında bir kampanya olsun isterim."





