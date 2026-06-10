Rize'de 30 İranlı çay işçisi yevmiyesini isteyince darp edildi! "Bunun altından insan kaçakçılığı çıkar"

Rize'nin Çayeli ilçesinde çay toplama dönemi için İran'dan getirilen 30 İranlı işçinin darp edilerek ilçe otogarına bırakıldığı öğrenildi. Aralarından kadın çalışanlarında da olduğu işçiler 15 günlük çalışmalarının ardından paralarını isteyince işveren M.Y. ve yanındaki 15 kişi tarafından darp edildi. Günlük çay yevmiyesinin 3-4 bin TL olduğu belirtilirken, işçilere yalnızca 1100 TL verildiği iddia edildi.

130 BİN LİRASI OLMADIĞI İÇİM TEDAVİ OLAMADAN DÖNDÜ

Darp sonucunda yaralanan işçiler ilçe ve kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bir işçi çenesinin kırılmasından dolayı Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi ancak 130 bin liralık tedavi masrafı nedeniyle ödeme yapamadığı için geri döndü.

2 GÜN OTOGAR MESCİDİNDE KALDILAR

İranlı darp edilen işçiler Çayeli otogara bırakıldı. Otobüs işletmesi sahibi İbrahim Öztürk,durumu fark edince polise haber verdi. İşçiler polislerin de gözetiminde 2 gün boyunca mescitte kaldı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Darp hakkında başlatılan soruşturmanın ardından işveren M.Y. gözaltına alındı ancak ifadesinin ardından adli kontrol ile serbest bırakıldı. Saldırıda bulunan 15 kişi hakkında henüz bir işlem yapılmadığı aktarıldı. Öte yandan darp edilen işçilerin İran'a gönderilmeleri için Doğubayazıt’a sevk edildiği öğrenildi.

“BU ADALETSİZLİĞİN HESABINI DEVLETİMİZ SORMALIDIR”

Öztürk, “Yaşananları görünce çok üzüldüm. Bu bize yakışmadı. Yazıhanemizin önünde İranlı yurttaşları görünce içim gitti, hemen onlara yemek yedirdim. Polis bilgisi dahilinde terminalin mescidinde 2 gün misafir ettik. Elleri kolları yaralıydı, birinin çenesi kırılmıştı. Trabzon’a gitti, 130 bin TL istediler, geri geldi; parası yoktu. Sonradan bunları getiren İranlı ile konuştum. Çay toplama yevmiyesi günlük 3-4 bin TL olmasına rağmen bu insanları 1100 TL’ye çalıştırmışlar. Burada 15 gün çalışan bu insanlar paralarını isteyince yaklaşık 500 bin TL alacakları için saldırıya uğradılar. 15 kişi saldırdı” dedi.

"BUNUN ALTINDAN İNSAN KAÇAKÇILIĞI ÇIKAR"

Konu hakkında konuşan AKP Çayeli İlçe Başkanı Abdullatif Kömürcü bu olayın altından insan kaçakçılığının çıkabileceğini söyledi. şunları kaydetti:

“Bir de bunun altından insan kaçakçılığı çıkar mı? Çıkar. İran’dan getirilmişler. Normalde 4 bin TL olan yevmiye ile değil, daha düşük ücretle çalıştırılıyorlar. Aradaki farkı getirenler alıyor. Yani oldukça sıkıntılı bir durum. Ama şu yok ortada: ‘Olay kapandı, bitti’ gibi bir durum yok. Sonuçta ben size bir tokat atarım, siz şikayetçi olmazsanız dava düşer. Ama burnunuzu kırarsam siz şikâyetçi olmasanız da kamu davası devam eder. Kamu bu işin peşini bırakmaz. Burada bahsedilen konular ifadelerden sonra mahkeme önünde ortaya çıkacak. Karakol ifadesi ayrı, mahkeme süreci ayrı. Örtbas edilmiş, kapatılmış bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Kaymakam Bey ile dün görüştüğümüzde de Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan işlemlerle ilgili bilgi aldık. Sonrasında bir tehdit olduğu iddiası vardı. Kamera kayıtlarına bakıldı. Telefonla aramalar olmuş ama telefonda ne konuşulduğu bilinemez. Dediğim gibi orada Müslüman kardeşlerimiz, insanlar mağdur edilmiş. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık.” (ANKA)