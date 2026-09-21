Rize’de 25 haftadır süren Filistin eyleminde kavga çıktı: "Zorla araca bindirmeye çalıştılar"

Rize’de Filistin’e destek amacıyla yaklaşık 25 haftadır Çarşı AVM önünde sürdürülen boykot nöbetinde gece saatlerinde çıkan tartışma büyük bir kavgaya dönüştü. "Rize Direniş Grubu" üyeleri 20-25 kişilik bir grubun kendilerine saldırıldığını ve iki arkadaşlarının zorla araca bindirilmeye çalışıldığını iddia ederken, karşı taraf ise müşterilere sözlü sataşma yapıldığını öne sürdü.

Aynı AVM önünde Ekim 2024’te bir akademisyenin darbedilmesiyle de gündeme gelen noktadaki son olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇARŞI AVM ÖNÜNDE GECE SAATLERİNDE KAVGAYA GİRDİLER

Eylemciler, olayın ardından emniyete giderek şikayetçi oldu.

Diğer taraf ise eylem yapan grubun iş yerlerine gelen müşterilere sözlü sataşmalarda bulunduğunu ve tartışmanın bu nedenle başladığını iddia etti.

AYNI NOKTADA DAHA ÖNCE DE BİR GERİLİM YAŞANMIŞTI

Rize’de Filistin’e destek eylemleri sırasında yaşanan gerilim daha önce de gündeme gelmişti.

Ekim 2024’te bir yemek markasının şubesinin açılışı sırasında Filistin’e destek amacıyla protesto düzenleyen Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi ve performans sanatçısı Dr. Kemal Sağlam, saldırıya uğradığını öne sürmüştü.

Sağlam, protestonun ardından bazı kişiler tarafından takip edilerek darbedildiğini belirtmiş ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Sağlam’ın burnunda kırık ve kulak zarında hasar meydana geldiği belirtilirken, Artvin Çoruh Üniversitesi de olayın ardından saldırıyı kınamıştı. (ANKA)