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Resul Emrah Şahan’dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı: Rüyamda kızımla oynuyordum

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, kızıyla ilgili rüyasından Gazze’de su bidonu taşıyan kız çocuğuna uzanan duygularını dile getirdi.

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Haber Merkezi
Haber Merkezi Derleyen
Resul Emrah Şahan’dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı: Rüyamda kızımla oynuyordum

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Tutuklu bulunduğu hücrede sabah saatlerinde yaşadıklarını anlatan Şahan, kızını gördüğü rüyadan ve Gazze’de su bidonu taşıyan bir kız çocuğunun görüntülerinden söz etti.

Sabah saat 08.00 sıralarında hücrelerine sayıma gelindiğini belirten Şahan, artık uyku düzeninin de değiştiğini ifade etti. Şahan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Sabah 8 sularında hücremize sayıma geliyorlar… Artık ne kadar geç yatarsam yatayım, öncesinde kendiliğimden kalkıyorum. Yarım rüyalarla kalktım bugün…

Televizyonu açtım. İlk duyduğum şey “Dünya Kız Çocukları Günü” oldu.

'Rüyamda kızımla oynuyordum tam' dedim içimden.

Yeniden yatsam yarım kalan yerden devam edebilir miydim?

Sonra Gazze’deki su bidonu taşıyan o güzel kız çocuğu geldi aklıma. İzlerken yarım kaldığım, tüm insanlıktan utandığım…

Tüm çocukların daha mutlu, daha adil, daha vicdanlı, 'yarım' bırakmayan bir dünyada yaşamaları için…

Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun."

Resul Emrah Şahan’dan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı: Rüyamda kızımla oynuyordum - Resim : 1

ŞAHAN’IN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 19 Mart’ta düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. Şahan’ın tutukluluğu sürerken Şişli Belediyesi kayyum yönetiminde bulunuyor.

Şahan'ın avukatı Halk TV'ye konuşmuş ve tutukluluğun en çok kızından ayrı bırakmasının zorladığını ifade etmişti.

Ne iddianame ne mahkeme var: Resul Emrah Şahan 108 gündür tek kişilik hücredeNe iddianame ne mahkeme var: Resul Emrah Şahan 108 gündür tek kişilik hücrede
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Resul Emrah Şahan Şişli Belediye Başkanı
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