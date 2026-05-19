Resmî Gazete'de yayımlandı: 19 mülki idare amiri birinci sınıf idare amirliğine yükseltildi

İçişleri Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 19 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi. Yükseltilenler arasında vali yardımcıları, kaymakamlar ve mülkiye müfettişleri bulunuyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

İçişleri Bakanlığınca 19 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜKSELTİLEN MÜLKİ İDARE AMİRLERİ

Karara göre birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilen isimler şöyle sıralanıyor: Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı Mustafa Güngör, Mülkiye Müfettişi Mesut Tabakcıoğlu, Kırıkkale Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Van Vali Yardımcısı Lütfullah Göktaş, Mülkiye Müfettişi Doğan Kemelek, Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Eyyübiye Kaymakamı Yusuf Turan, Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Orhan Yalınız, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Karaköprü Kaymakamı Orhan Altun, Mülkiye Müfettişi Murat Öztürk, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Mülkiye Müfettişi Cevdet Bakkal, Mülkiye Müfettişi Ekrem Çeçen, Mülkiye Müfettişi Halid Yıldız, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

(AA)